Tom Holland y su gran encuentro con Messi en la entrega del Balón de Oro

Messi obtuvo un nuevo Balón de Oro, y aunque, se espera que a la entrega de este galardón solo asistan astros del fútbol, un video en el que se le ve junto a Tom Holland acaparó la atención.

En La Verdad Noticias te revelamos que este actor británico interpreta a Spiderman, personaje con el que se catapultó a la fama.

Anteriormente te contamos qué Messi ganó su 7° Balón de Oro; sin embargo, ahora te diremos cómo fue su encuentro con Tom, quien pareció estar muy feliz de que se llevará este premio futbolístico.

Captan en video a Tom Holland felicitando a Messi

Un video se hizo viral en las redes sociales luego de que Lionel obtuvo su 7° Balón de Oro este 2021, pues, en este se puede ver al argentino siendo felicitado por el nuevo Spiderman, quien estrecha fuertemente su mano derecha con la izquierda del jugador y además realiza la señal de los pulgares arriba, lo que deja ver que está feliz con el galardón que ganó La Pulga.

Por otro lado, a Leo se le ve muy contento con la felicitación del actor, algo que seguramente amaron sus fans, pues ahora se corona como el máximo en tener estos premios individuales de este deporte.

Tom y Zendaya en la gala del Balón de Oro

Tom y Zendaya. Foto: heraldodemexico.com.mx

No se conoce una versión oficial sobre los motivos por los que estos dos famosos se hicieron presentes en este evento de premios de fútbol, aunque, no se descarta que haya sido para dar promoción al estreno de la película 'Spiderman: No Way Home', la cual se realizará el 15 de diciembre de este 2021, ¿ya tienes tus boletos?

Con información de mediotiempo.com