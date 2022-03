Tom Brady sale del retiro y vuelve a ser jugador de Tampa Bay

Tom Brady saldrá de su retiro de menos de dos meses para volver a ser jugador de Tampa Bay por al menos una temporada más, anunció el histórico jugador que dijo adiós a la NFL y al fútbol americano el 1 de febrero,

A través de sus redes sociales, el mariscal de campo ganador de 7 Super Bowls confirmó lo que muchas voces ya aseguraban, que había decidido regresar al campo en la próxima temporada.

"Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Ese momento llegará. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos hacen que todo sea posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Asuntos pendientes LFG", escribió Brady en Twitter.

El breve ¿retiro? de Tom Brady

El ídolo de la NFL regresará a las canchas para seguir haciendo historia.

Poco después del final de la temporada pasada, luego de que los Buccaneers quedaron eliminados en el juego Divisional de los Playoffs de la NFL ante Los Angeles Rams, Brady dijo abiertamente:

"Ya no voy a hacer ese compromiso competitivo. Me ha encantado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención (...) Mis compañeros de equipo, entrenadores, compañeros competidores y fanáticos merecen el 100% de mí, pero en este momento, es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de atletas dedicados y comprometidos”.

Su dilatado retiro lo agradeció a sus compañeros, entrenadores, competidores y aficionados, entre muchas otras personas importantes, incluida su familia.

Tom Brady va por su temporada 23

Brady sorprendió a todo el mundo luego de sonar muy seguro de su retiro.

El mariscal de campo de 44 años ahora se embarca en la temporada 23, de vuelta con los Bucs y listo para seguir demostrando que la edad no es más que un número.

En sus 22 temporadas anteriores, Brady ha ganado siete Super Bowls: seis con los Patriots y uno con los Buccaneers. Fue nombrado el jugador más valioso de la NFL en 2007, 2010 y 2017 y es el líder de todos los tiempos de la NFL en yardas aéreas, pases completos y pases de touchdown.

