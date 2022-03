¿Tom Brady sabía que Bruce Arians dejaría de ser coach de los Buccaneers?

Se ha rumorado que el quarterback sabía desde hace tiempo que el head coach dejaría su cargo/Foto: Deport

Tom Brady, quien decidió ponerle pausa a su retiro para volver a jugar con los Tampa Bay Buccaneers, supuestamente ya estaba enterado de que Bruce Arians dejaría el puesto de head coach para tomar un puesto directivo en el equipo, situación que se anunció durante el miércoles 30 de marzo.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Tom Brady decidió regresar a la NFL para una temporada más con los Bucaneros, quienes ahora tendrán como head coach a Todd Bowles. Pero según el medio ESPN, una fuente informó que Brady estaba activamente reclutando a jugadores a Tampa Bay con total conocimiento que Arians no sería el head coach.

El medio especializado en el deporte explicó que Arians había confirmado que seguiría siendo coach del equipo; incluso asistió al Combinado de Talento de la NFL a inicios del mes, y estuvo presente en las reuniones de los propietarios de la NFL esta semana.

¿Bruce Arians dejó a los Buccaneers por el regreso de Tom Brady?

Lo que también es interesante es que Arians informó a Bowles de su decisión el lunes, dijo una fuente a ESPN, luego de obtener claridad durante las reuniones de los propietarios. Así que, Brady supo del movimiento antes que Bowles. Por lo que se ha comenzado a especular que el ahora ex coach decidió dejar a los Tampa Bay tras el regreso del quarterback.

Aquellos cercanos a Arians creen que, a la edad de 69, hubiera seguido dirigiendo por algunos años más. Con todo y eso, miembros de su grupo de asistentes quedaron sorprendidos cuando Arians les informó de la noticia el miércoles, antes de que se hiciera pública. La promoción de Bowles asegura continuidad a la defensiva, y le brinda a Tom Brady y al coordinador ofensivo Byron Leftwich mayor dominio sobre la ofensiva.

Bowles había sido considerado por largo tiempo como sucesor para Arians, en caso de no ser contratado en otra parte. A diferencia de cuando fue el head coach de los New York Jets, Bowles no requiere impresionar en el podio para ganarse favores con la afición ni los medios.

Tom Brady dedicó emotivo mensaje de despedida a Arians

El mariscal de campo agradeció la oportunidad de jugar bajo las órdenes del entrenador en jefe. Fueron dos temporadas las que compartieron en Tampa Bay, con el Super Bowl del 2020 como máximo estandarte.

“Gracias, BA por todo lo que has hecho por mí y nuestro equipo. Eres un hombre y entrenador increíble, y fue un privilegio de jugar para ti, eres una verdadera leyenda y pionera de la NFL. Por todo el trabajo que has hecho para que la liga sea más diversa e inclusiva”, escribió Tom Brady de los Buccaneers en su cuenta de Instagram.

