Tom Brady reaparece con emotivo mensaje a sus seguidores

Luego de perder el Super Bowl LII ante las Águilas de Filadelfia el pasado domingo, el mariscal de campa, Tom Brady, de los Patriotas de Nueva Inglaterra, reapareció públicamente mediante un emotivo mensaje expuesto en su cuenta de Instagram agradeciendo a sus seguidores.

A través de las redes sociales, el considerado niño bonito de la NFL, quiso reconocer el trabajo de todo su equipo, del apoyo que le han dado sus amigos y por supuesto su familia en estos días luego de perder el Super Bowl LII.

El exitoso mariscal aprovechó también para agradecer y reconocer a la franquicia rival, que le quitó la oportunidad de hacerse de su sexto anillo y de conseguir la sexta copa para los Patriotas.

Ahí expresó que consideró que las Águilas hicieron que ellos sacaran “lo mejor de nosotros y ser ganadores elegantes”.

Sin embargo, a quienes más dio las gracias fue a los fanáticos que los apoyaron durante la temporada.

"Me ha tomado unos días reflexionar sobre la derrota en el Super Bowl y también sobre la gran temporada que tuvimos. Existen muchas emociones cuando uno se queda corto de su meta. Y todas son partes del aprendizaje y crecimiento en este viaje que llamamos vida. El aprender convierte todo en algo positivo. Y el sentimiento principal que he tenido en estos últimos cuatro días es de agradecimiento. Agradecimiento a mis compañeros de equipo por el increíble esfuerzo que dieron toda la temporada sin importar los retos que enfrentamos. Agradecimiento a mis entrenadores por el esfuerzo y sacrificio que hacen para ponernos a nosotros los jugadores en la mejor posición para ganar. Agradecimiento a la organización de los New England Patriots para apoyarnos en nuestro retando y difícil viaje. Agradecimiento a los Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles y su organización por sacar lo mejor de nosotros y ser ganadores elegantes (y también felicidades en ganar el campeonato). Agradecimiento a nuestros fanáticos que llegan todas las semanas a apoyarnos y comprometen su tiempo, energía y amor en su apoyo a nuestras metas. Y agradecimiento a mi familia y amigos que continúan amando y apoyando mis sueños. Gracias a todos. Los adoro a todos. Lo mejor, Tom”, escribió Brady.