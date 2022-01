Tom Brady posiblemente ya está considerando retirarse de la NFL

El jugador de fútbol americano está considerando concluir su carrera/Foto: ESPN

Tom Brady, quarterback de los Tampa Bay Buccaneers informó en una entrevista con la prensa que aún no sabe si concluirá su último año de contrato con los Bucaneros. Lo que hace más fuerte el rumor de que pronto se va a retirar de la NFL.

“Honestamente no he pensado si seguiré, lo tomaré día a día y ya veremos qué pasa. Lo único en lo que pensaba era en ganar este partido; no he pensado en nada más, hace cinco minutos perdimos y no sé nada más”, dijo en conferencia con los medios.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, los Tampa Bay Buccaneers quedaron eliminados en el duelo divisional de la Conferencia Nacional ante Los Angeles Rams por 30-27 durante este domingo, lo que significa que el jugador y su equipo no irán al Super Bowl de este 2022. No obstante, Tom Brady aún tiene un año de contrato con los Bucaneros, por 25.4 millones de dólares.

Tom Brady y su posible retiro de la NFL

Brady aún no tiene claro si este será su último año o no/Foto: Marca

Hace unos días Brady compartió su duda sobre retirarse luego de la temporada 2022 a su ex compañero de los New England Patriots, el ex apoyador y hoy comentarista deportivo Willie McGinest.

“Sentí entonces que ese era un gran objetivo y en un momento pensaba que aún quería llegar a los 45 jugando, ahora veremos cómo va. Creo que estoy en territorio inexplorado”, fue la respuesta que Brady le dio a McGinest, quien lo entrevistó para el canal NFL Network.

Recordemos que Brady ha roto varios récord en la NFL durante sus casi 22 años de trayectoria deportiva. Es el jugador con más anillos en la historia del Super Bowl; sin embargo, tras la eliminación de Tampa Bay, el mariscal de campo parece estar considerando dejar el americano.

Entrenador de los Buccaneers no cree que Brady se retire esta temporada

El coach de los Bucaneros asegura que el jugador sí seguirá en el equipo/Foto: El Universal

Durante la semana previa al juego ante los Rams se le cuestionó en conferencia de prensa al entrenador de los Buccaneers, Bruce Arians, sobre la continuidad de su quarterback “Me sorprendería si él decide no regresar para la próxima temporada”, respondió el “coach”.

Tom Brady de 44 años de edad, terminó la temporada 2021 como el pasador número uno en yardas con 5.316 y con más anotaciones, 43. Además cerró su participación en playoffs con 86 pases de anotación en su carrera, otra marca de la liga.

