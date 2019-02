Tom Brady envía mensaje horas antes de que arranque el Super Bowl LIII

A tan solo unas horas de que los New England Patriots y Los Angeles Rams salten al emparrillado del Mercedes-Benz Stadium para disputarse en título más grande de la National Football League, Tom Brady indudable protagonista de esta tarde, publicó un video motivacional.

¡Patriotas vs Carneros por el Super Bowl LIII!

Fue a través de un video en su cuenta oficial de Instagram que Brady compartió el video de 58' segundos el cual tituló: Still Here. Never Left.

Hasta el momento, la publicación ha alcanzado los 1,462,307 views y reune más de 20,996 comentarios.

Aquí te compartimos el video.