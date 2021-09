Tom Brady busca romper récord de Peyton Manning y Drew Brees

El jugador Tom Brady está siendo dejando huella en la NFL con sus inigualables puntajes, por lo que le quedan pocos récords por batir y ser el número uno de toda la historia, pero para el californiano de 44 años de edad no hay límites por lo que buscará acabar con todos en esta temporada.

En su vigésimo segunda temporada en la NFL, el jugador está dispuesto a superar un registro que parece imbatible, el de mayor cantidad de pases de touchdown en la temporada regular.

Y es que como dimos a conocer en La Verdad Noticias, este 2021 ha sido el mejor año para el jugador, quien además de lograr impresionantes puntajes firmó la extensión de su contrato con los Bucaneros de Tampa Bay por cuatro años más.

Tom Brady va por nuevo récord

Actualmente el récord de pases de touchdown lo ostenta el ya retirado Peyton Manning, quien dejó una marca de menos de 55 touchdown en la temporada 2013, cuando los Denver Broncos lograron hacerse con el título de la Conferencia Americana.

Y es que Brady ya batió el récord de Manning en cuanto a touchdowns a lo largo de su carrera (actualmente acumula 590), sin embargo, el jugador pretende hacer una nueva marca y así poder hacer historia.

Con sus cinco pases de touchdown en la holgada victoria de los vigentes campeones de la Super Bowl ante Atlanta Falcons, le restan únicamente 47 para poder superar la marca.

Pero esta no es la única marca que el jugador busca alcanzar los 80 mil yardas, cifra que no cualquiera puede presumir en la NFL. Pues el californiano busca derrocar a Drew Brees ex quarterback de los Santos, quien se retiró apenas la campaña pasada, tras varios logros.

Para superar a Brees quien logró 80, 358 yardas en el primer sitio de la Liga, Brady solamente tendrá que lograr una entrada de 500 yardas.

¿Qué posición tiene Tom Brady?

Brady busca hacer historia en la Liga.

Thomas Edward Patrick Brady mejor conocido como Tom Brady, juega en la posición de quarterback y actualmente milita en los Tampa Bay Buccaneers de la National Football League. Y es que aunque su nombre se ubica en la cima de los grandes de la NFL, Brady busca romper un nuevo récord.

