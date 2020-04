Tom Brady REVELA MOTIVOS de dejar a Patriots e ir a Buccaneers.

La era que vivió Tom Brady con los New England Patriots fue simplemente espectacular, ya que en 20 años de carrera en dicha franquicia conquistó un total de seis anillos de Super Bowl, marca récord para un jugador de futbol americano en la NFL, para la Temporada 101 el mariscal de campo de 42 años de edad decidió romper con el idilio y tras ello reveló recientemente los motivos por los cuales dejó a los Patriots para ir ahora a la aventura llamada Tampa Bay Buccaneers.

Tom Brady reveló el momento cuando recibió la llamada en el lejano Draft del 2000 por parte de los New Englad Patriots, esto se dio en una columna que escribe el mariscal de campo en The Players' Tribune.

"Cuando los Patriots me eligieron en el 2000 tenía 22 años, pasé toda esa tarde en casa de mis padres en San Mateo, California, cada vez con menos esperanzas de que sonara el teléfono. Ya tarde en la sexta ronda me llamaron, pero ni siquiera fue el coach Bill Belichick el que se comunicó porque para esas rondas te llama algún asistente del equipo y solamente me dijo: 'Te informo que has sido elegido por los New England Patriots'", recordó.

Brady deja a los Patiots.

Brady elige a los Buccaneers sobre los Patriots como nuevo reto

Esto hizo Tom Brady como analogía de la razón por la cual decidió cambiar de los New England Patriots para ahora tener un nuevo reto en los Tampa Bay Buccaneers. Además recordó que no sabía realmente donde jugaba el equipo de Belichick.

"Pasé toda mi vida en San Mateo, con la salvedad de mi tiempo en la Universidad de Michigan jugando. Cuando me dijeron que me habían seleccionado, honestamente no sabía dónde quedaba New England, me pregunté si era una ciudad en realidad o así le decían al equipo", agregó. Como parte de su columna Tom Brady.

Ahora Brady asegura que jamás olvidará su paso por los Patriots, pero aseguró que necesitaba nuevos retos y ese reto en su carrera se llaman Buccaneers.