Toluca confirma oferta de Chivas por Alexis Vega

Toluca confirma oferta de Chivas por Alexis Vegas.

Alexis Vega, una de las últimas joyas del conjunto de Cristante es pretendido por las Chivas, así lo confirmó el conjunto del Toluca; quien asegura que hay una oferta formal por el equipo que dirige el paraguayo José Saturnino Cardozo.

Cristante confirma interés de Chivas por Vega.

El entrenador argentino Hernán Cristante dijo que la última palabra la tendrá el dueño del conjunto choricero.

“Estuve hablando con Francisco Suinaga, sé que hablaron con Chivas y la oferta es real, el interés es real, pero la última palabra la tiene el señor Valentín Diez”, dijo el estratega argentino.

Cristante confirma interés de Chivas por Vega.

Cristante confirma interés de Chivas por Vega

Para el entrenador del Toluca, no es novedad que Cardozo se fije en sus jugadores; ya que el estratega guaraní dirigió a los del Estado de México.

“El Toluca ha hecho un buen papel este torneo y sobre todo con jugadores mexicanos, no es extraño que lo hagan y más teniendo en cuenta que Pepe los conoce y han sido sus jugadores en algún momento, él confía en ellos. Hay que ver cuál es la reacción del dueño, ver qué es lo que quiere y si ellos tienen la posibilidad de mejorar no me parece nada mal, pero hay que analizar bien la cosas", manifestó.