¿Tokio 2020 sin Rafael Nadal?, otra gran ausencia en los Juegos Olímpicos

Rafael Nadal anunció el 11 de mayo que su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 está ‘en el aire’ debido a la situación de la pandemia de COVID-19 la cual le llevó a declinar su participación en el abierto de Estados Unidos y otras competencias.

‘En un mundo normal nunca me perdería los Juegos’ declaró el tenista español sin embargo agregó que la incertidumbre actual por el virus no le permite tomar aún una decisión sobre si participará o no en Tokio 2020.

El español está lejos de ser el único deportista en poner en duda su participación por miedo al COVID-19 sin embargo sin duda sería una de las más grandes ausencias en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

‘No lo sé, veremos en un par de meses’ sentenció el jugador en su declaración dada a la prensa en Roma y que ha causado polémica entre los aficionados quienes esperaban verlo en el podio una vez más.

¿En qué Olimpiadas ha participado Rafael Nadal?

El español es dos veces ganador del oro en Juegos Olímpicos.

Rafael Nadal ha participado en las Olimpiadas de Atenas 2004, Beijing 2008 y Río 2016 ganando estas medallas de oro:

Beijing 2008 - Medalla de oro de tenis.

Río 2016 - Medalla de oro en dobles masculinos con Marc López.

Es de esta manera que para muchos es ‘impensable’ que se celebren los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sin la participación en el juego de tenis de quien sin duda es uno de los favoritos al oro en este deporte.

Rafael Nadal: abanderado olímpico

El tenista fue el abanderado de España en las Olimpiadas de Río 2016.

Rafael Nadal es uno de los atletas españoles más destacados por lo que en los Juegos Olímpicos de Río 2016 fue seleccionado como el abanderado olímpico de España tras haber sido elegido para Londres 2012 cuando tuvo que renunciar al honor por una lesión.

Fue el Comité Olímpico Español quien determinó que el tenista fuera abanderado olímpico de manera unánime considerando sus logros deportivos y el legado que ha dejado ya en el tenis mundial.

Es así que la participación de Rafael Nadal en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se encuentra sumida en la incertidumbre, de no participar sin duda sería una de las grandes ausencias deportivas en esta edición de las Olimpiadas. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la decisión del tenista español para traerte lo más reciente.

