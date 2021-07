Tokio 2020: descalifican a boxeador que intentó morder la oreja de su rival

El boxeador Younees Baalla fue descalificado de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, luego que intentara morder la oreja de su rival el neozelandés Davis Nyika, durante un combate de pesos pesados este martes 27 de julio.

En una grabación difundida en redes sociales se puede apreciar como el boxeador marroquí con la boca abierta intenta atacar la oreja y el rostro de su oponente, lo que le valió su eliminación de los juegos.

El ataque ocurrió en el tercer asalto, cuando Nyika logró esquivar el ataque, del que ni el árbitro ni los cinco jueces se percataron.

Cabe indicar que pese al ataque en el boxeo de los Juegos Olímpicos, Nyika dominó todo el combate y ganó por decisión unánime. Más tarde los organizadores revelaron el incidente y anunciaron la descalificación del boxeador marroquí.

Fue descalificado de Tokio 2020 por su “su acción intolerable”

En el comunicado emitido por el grupo de trabajo especial para el boxeo del Comité Olímpico Internacional, se indicó que el marroquí Baalla “tuvo la clara intención de morder la oreja/cara de su oponente en el tercer asalto del combate”.

Así mismo anunciaron que había sido descalificado por “su acción intolerable durante el combate”. El comité indicó que las autoridades no se percataron del ataque durante el combate, pero sí cuando este finalizó, por lo que tomaron la decisión de eliminar al boxeador.

“El comportamiento antideportivo solo fue advertido por los Oficiales Técnicos de la BTF (siglas en inglés del grupo de trabajo) y el Delegado Técnico una vez finalizada la sesión en la que tuvo lugar el combate”.

Por su parte la víctima, Nyika, quien ganó el combate, trató de restarle importancia al incidente con una mensaje compartido en su cuenta de instagram advirtiendo que todo se debió al calor de la pelea y pidió que no “ataquen” a su oponente.

“El calor de la batalla puede sacar lo mejor y lo peor de las personas. Esto forma parte del deporte. No tengo más que respeto por mi oponente y puedo apreciar la frustración que debe haber sentido. Por favor, no le contacten si no tienen nada bueno que decir”, pidió.

¿Cuándo se introdujo el boxeo en los Juegos Olímpicos?

El boxeo está en los Juegos Olímpicos desde 1904

El boxeo ha formado parte de los Juegos Olímpicos modernos desde los juegos de St. Louis en el 1904 y años más tarde en Londres 2012 se añadió la competición femenina al programa.

En los Juegos Olímpicos Tokio 2020, las mujeres lucharán por el oro en cinco categorías, mientras que los hombres lucharán en ocho diferentes.

