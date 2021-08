Tokio 2020: Tom Daley tejió una bolsita a su medalla de oro y es adorable.

Tom Daley es un hombre de muchos talentos. El clavadista británico y su compañero, Matty Lee, lograron la victoria en el evento masculino sincronizado de plataformas de 10 metros, pero es su última actualización en las redes sociales lo que nos deja atónitos.

Compartido en la cuenta de Instagram "Made With Love By Tom Daley" del atleta olímpico, Daley reveló su último proyecto de tejido de Tokio. "Pensé que vendría aquí para decir que lo único que me ha mantenido cuerdo durante todo este proceso es mi amor por tejer y tejer y coser", dijo.

"Normalmente no publico cosas que no están necesariamente relacionadas con el tejido en mi página 'Made With Love', pero Matty y yo ganamos los Juegos Olímpicos ayer", dijo Tom Daley en el clip, sacando su medalla de oro para mostrar la cámara.

Daley agradeció a sus fans el apoyo en Tokio 2020

El atleta olímpico agradeció a todos sus fans y seguidores por acompañarlo en el viaje. "Pero no solo eso, hice un poco de comodidad para mi medalla para evitar que se raye", dijo, revelando una bolsa cuadrada tejida.

Daley procedió a mostrar cómo la medalla se desliza en el estuche de forma cuadrada. "Tengo la Union Jack en un lado y la bandera japonesa en el otro", dijo, en un claro guiño a su herencia y ubicación de los Juegos Olímpicos de Tokio. "Todo encaja muy bien, así que tengo una pequeña bolsa para llevar mi medalla sin que se raye".

El clavadista se reconoció como homosexual

La Verdad Noticias informa que, Thomas Daley se ha robado los aplausos fuera de las piscinas, desde el 2 de diciembre de 2013, cuando reconoció abiertamente su homosexualidad. Tom Daley, el medallista y activista LGBT dijo: “Soy gay y soy campeón”, en Tokio 2020.

"Estoy increíblemente orgulloso de decir que soy un hombre gay y que también soy un campeón olímpico. Me siento empoderado porque cuando era más joven pensaba que nunca podría conseguir nada por ser quien yo era", declaró el clavadista de los Juegos Olímpicos mediante un video.

