Tokio 2020: Tom Daley responde a artista mexicana que tejió su figura.

El clavadista originario de Gran Bretaña, Tom Daley, fue uno de los atletas de los Juegos Olímpicos que se robó las cámaras en la primera semana de actividades en Tokio 2020, no solo por ganar la medalla de oro en la plataforma de diez metros sincronizados, sino también por haber sido captado tejiendo en las gradas del centro acuático.

Esta singular situación ha movido fibras hasta México, donde Dana Noemí Castañeda, artesana y estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), decidió rendir tributo a tejer una figura del atleta olímpico, misma que se hizo viral al grado de que el británico se mostró agradecido con el gesto en sus redes sociales.

La Verdad Noticias informa que la joven morelense tiene una tienda de artesanías y muñecos tejidos con gancho (croché), llamada “Tiendita de Sam”, ahí se dio a la tarea de elaborar la figura de Tom Daley y subirla a sus redes sociales, donde una de sus clientas retomó la imagen del clavadista y se la envió para que supiera del tributo que le hizo la joven.

¿Qué dijo la artesana sobre la reacción del atleta olímpico?

“No sabría explicar la sensación que me dio verlo tejiendo, me dio mucha alegría y quería expresarlo. Se me hace muy hermoso que sea fanático del tejido, porque es una técnica que se ha desvalorizado, porque algunos lo ven como algo exclusivamente para mujeres o personas mayores y ¡wow! Quería hacerle un tributo y de momento solo tejí un muñeco”, dijo Dana Noemí.

“De hecho fue una de nuestras clientes que estuvo mandándole mensajes (a Tom Daley), pero todo ha sido muy rápido”, dijo la artesana originaria de Temixco, Morelos, en entrevista con Cultura Colectiva News. Trascendió que Castañeda sigue una tradición familiar, debido a que ella es la cuarta generación de su familia que se dedica al tejido.

"Me encanta esto", responde Tom Daley a la mexicana

Posterior a que la cliente de Dana le enviara mensajes al clavadista olímpico para que contemplara su figura tejida, el británico reaccionó en sus redes sociales a la imagen respondiendo “I LOVE THIS”, dicha situación llevó de felicidad a la emprendedora morelense, quien compartió lo acontecido a través de su cuenta en Instagram.

"Muchas gracias a todos, lo lograron!!! Le llegó a Tom Daley está muestra de cariño y admiración, muchas gracias a todos, lo lograron!!!!! WOW TODOS USTEDES SON INCREÍBLES!!! que seríamos sin su apoyo y cariño, todos ustedes han sido pilares para Tiendita de Sam y siempre estaremos muy agradecidos, muchas gracias ???? y GRACIAS A TOM DALEY, estamos felices de que le haya gustado ????", escribió Dana desde sus redes.

