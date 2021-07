Tokio 2020: Takefusa Kubo se rinde ante el talento de Alexis Vega

Tras haberse enfrentado en el segundo partido de la fase de grupos, el delantero japonés Takefusa Kubo se rindió ante el gran talento mostrado por Alexis Vega durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

el domingo pasado la Selección Mexicana cayó 2-1 ante el anfitrión Japón, con lo cual se complicaba un poco su pase a la fase de eliminatorias.

Sin embargo, el atacante del Real Madrid de LaLiga española, reconoció el gran talento y la habilidad del jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, luego del partido correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos.

¿Qué dijo Takefusa Kubo sobre Alexis Vega?

“Para mí Alexis Vega, el 11, me parece muy bueno, no lo conocía, pero el talento que tiene no lo puede esconder, ojalá vaya pronto a Europa”, comentó el atacante japonés sobre el jugador de la Selección Mexicana.

De la misma forma, el actual delantero cedido a préstamo con el Getafe, equipo donde militará esta temporada José Juan Macías, también habló sobre Diego Laínez. “Y a Lainez solo me queda desearle una buena temporada en el próximo año".

La joya japonesa habló de la capacidad que tiene Alexis Vega, al comentar que no conocía al futbolista mexicano pero que le pareció muy talentoso, por lo que espera verlo pronto jugando en el futbol de Europa.

¿Cuánto vale Takefusa Kubo?

Alexis Vega vive un gran momento.

De acuerdo con información dada a conocer por el portal especializado Transfermarkt, Takefusa Kubo tiene un valor de 15,00 mill euros, y se ubica en el tercer puesto de los jugadores más valiosos de Japón.

Alexis Vega, es uno de los jugadores más importantes de Chivas, y pese al gran reconocimiento que ha ganado por su buen futbol, no olvida sus orígenes, así lo demostró él mismo al visitar el barrio de Santa Isabel Tola de la Ciudad de México (Cdmx).

