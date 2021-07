Tokio 2020: Simone Biles es elogiada por 'priorizar el bienestar mental'

La gimnasta estadounidense Simone Biles fue elogiada por priorizar "el bienestar mental por encima de todo lo demás" después de retirarse de la final olímpica por equipos femeninos.

El jefe del equipo olímpico de Estados Unidos, muchas gimnastas y otros deportistas estuvieron entre los que elogiaron la decisión de Biles. La joven de 24 años se retiró del evento de Tokio 2020 después de su salto y dijo: "Tengo que concentrarme en mi salud mental".

"Aplaudimos su decisión de priorizar su bienestar mental por encima de todo lo demás y le ofrecemos todo el apoyo y los recursos de nuestra comunidad de Team USA", dijo Sarah Hirshland, directora ejecutiva del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos.

Estados Unidos era favorito al oro después de ganar cinco títulos mundiales consecutivos, en 2011, 2014, 2015, 2018 y 2019, además de medallas de oro olímpicas consecutivas en Londres y Río.

Después de anotar 13.766, su puntaje más bajo en salto olímpico, Biles abandonó la arena, pero regresó para apoyar a sus compañeros de equipo mientras se llevaban la plata detrás del Comité Olímpico Ruso, con Gran Bretaña obteniendo el bronce.

Biles es 30 veces medallista olímpico y del campeonato mundial, y necesita cuatro podios en Tokio para convertirse en el gimnasta más condecorado, masculino o femenino, de la historia.

Simone Biles fue elogiada por decenas de celebridades

Simone Biles fue elogiada por decenas de celebridades.

La gimnasta jamaicana Danusia Francis dijo: "No sé ustedes, pero creo que Simone Biles simplemente empoderó a todos para poner su bienestar mental por encima de todo lo demás. Qué reina. CABRA en más de un sentido".

La ex gimnasta de Gran Bretaña Beth Tweddle , medallista de bronce en 2012, dijo en BBC One: "Desde 2013 ha estado invicta en todos los aspectos, por lo que en cada competencia en la que participa, todos esperan que sea la perfección, y simplemente no es posible”.

El boxeador Manny Pacquiao dijo "una vez campeón, siempre campeón", mientras que el esquiador alpino estadounidense y dos veces medallista de oro olímpico Mikaela Shiffrin agregó: "Sigue mostrando esa sonrisa tuya porque es innegablemente dorada".

Karl-Anthony Towns, del equipo de la NBA, Minnesota Timberwolves, envió "nada más que amor y positividad", mientras que el patinador estadounidense retirado Adam Rippon dijo: "No puedo imaginar la presión que ha estado sintiendo Simone Biles. Etodavía es humana".

Jen Psaki , la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo: "La gratitud y el apoyo son lo que se merece Simone Biles. Tenemos suerte de poder verla en acción". Unicef USA tuiteó: "Gracias por ser un modelo a seguir y mostrarle al mundo que está bien priorizar su salud mental".

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Biles ha alcanzado las cinco finales individuales en Tokio 2020 y está indecisa sobre si competirá en su próximo evento el jueves, cuando intentará convertirse en la primera mujer en retener el título olímpico completo desde 1968.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!