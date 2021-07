Tokio 2020: Simon Biles comparte videos de sus bloqueos en entrenamientos

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, la gimnasta Simone Biles se retiró de las competencias all around y grupal de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020,

La multimedallista habló sobre la importancia de la salud mental, y para quienes tuvieran dudas abrió un segmento de preguntas y respuestas, a fin de explicar con lujo de detalle todo lo que le ocurre.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la famosa atleta explicó y mostró con videos lo que le ocurre al entrenar.

¿Qué son los Twisties de Simone Biles en Tokio 2020?

Según la BB en la gimnasia el término Twistie se refiere al bloqueo mental que hay en un atleta, el cual hace que se pierda el sentido de dimensión y espacio, mientras se hacen giros en el aire.

Esto produce descontrol corporal, lo que hace que fallen en sus demostraciones o que incluso lleguen a lesionarse, como es el caso de Biles, quien tuvo una lesión y se ausentará de las finales.

¿Que debe hacer el atleta?

La competidora aún está pensando que hacer en una de sus competencias

La representante estadounidense informó que, aunque dio un estreno de 10 en Tokio 2020, actualmente no se siente bien para competir, de hecho, Los Twisties ya le había pasado antes, pero nunca le había pesado tanto como ahora.

Es horrible intentar hacer una maniobra, pero no tener tu cuerpo y mente sincronizados”.

Esa es la principal razón por la que se retiró de la competencia individual all around y de grupos, aunque aún no toma una decisión de los finales de aparatos.

Lo cierto es que está trabajando en su salud mental, y de cualquier manera, Simone Biles ya hizo historia en Tokio 2020. ¿Qué piensas de lo que le ocurre a la gimnasta?, dinos tu opinión

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.