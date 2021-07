Tokio 2020: Paola Espinosa provoca la furia de usuarios al hablar mal de compañeras

Tokio 2020: Paola Espinosa lamentó el desempeño de las clavadistas y se atrevió a decir que ella es dueña de la trampolin de 3 metros, pero esta declaración, hecha por medio de su cuenta de Twitter, provocó una avalancha de comentarios contra la deportista.

Y es que Dolores Hernández y Carolina Mendoza finalizaron su participación en la competencia de trampolín de 3 metros con 275.10 unidades, puntuación que las ubicó en el cuarto sitio dejándolas fuera de las preseas, subiendo al podio: China (326.40), Canadá (300.78) y Alemania (284.97).

Recordemos que la clavadista mexicana no formó parte de los deportistas que estarían en Tokio 2020, e incluso la misma Paola Espinosa afirmó que Ana Gabriela Guevara le quitó la plaza olímpica, un tema que se volvió bastante controversial.

Tokio 2020: Paola Espinosa enfurece a usuarios de redes

Un desatinado comentario le provocó las críticas a la clavadista mexicana.

La medallista olímpica y su representante, demostraron su frustración y lanzaron indirectas en relación a su ausencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Hoy era mi turno en Tokyo 2020, no hubo medalla para México. Lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable” dijo Paola Espinosa en Twitter.

En ese sentido la Ana Guevara respondió a las acusaciones de Paola Espinosa, hechas previamente a Tokio 2020, donde la clavadista aseguró que fue exvelocista le impidió asistir a los Juegos Olímpicos, sin embargo para Guevará eso solo eran pataleadas de la joven olímpica.

Tokio 2020: Paola Espinosa su imagen va de picada

Luego de sus comentarios hacia los Juegos Olímpicos la imagen de Paola va en picada.

No pasó mucho tiempo para que la gente cuestionara sus palabras con mensajes como “Lo mismo le hicieron a Rommel y Jahir, para mandar a tu esposo y su compañero... ahí no te quejaste para nada!!!!”, “¿Dueñas? Qué onda ¿de cuándo aquí tiene precio las plazas? Esas se ganan y en la competencia no diste el ancho”.

Otros tantos mencionaron “Pudiste fungir como su mentora, como ejemplo para ellas, pero decidiste irte por la soberbia y por las grillas que hay en tu Federación. Estás muy lejos del espíritu olímpico que se supone representaste en tu momento. Triste, porque eres el modelo a seguir de muchos niños.”

Tokio 2020: Paola Espinos. Es evidente que su encanto empieza a agotarse con el público mexicano. Sus opiniones cada vez se dividen más entre los que la respaldan y la critican por sus posturas fuera de los clavados.

