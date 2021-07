Tokio 2020: Nino Salukvadze, la mujer que más ha participado en Olímpicos

En Tokio 2020 participó la tiradora deportiva Nino Salukvadze, de 53 años, quien es considerada la mujer que más participaciones ha tenido en la historia de los Juegos Olímpicos. La competidora proveniente de Georgia ya suma nueve olimpiadas en su carrera deportiva.

Sus primeros Juegos Olímpicos fueron en Seúl de 1988, donde representó a la Unión Soviética y obtuvo la medalla de oro en la modalidad 25 metros de pistola. Durante ese mismo año también ganó medalla de plata en la categoría 10 metros de pistola de aire.

Para Beijing 2008, Salukvadze logró bronce en 10 metros en la modalidad de pistola de aire. Mientras que en Río 2016, la georgiana también marcó un hito en los Juegos Olímpicos, al conformar la primera dupla madre-hijo en la competencia. Ese año, Salukvadze representó a Georgia junto a su hijo Tsotne Machavariani, que para entonces tenía 18 años.

La georgiana ha logrado este número de medallas en los JJ.OO./Foto: Twitter

En la actualidad, Nino Salukvadze está en el puesto 54 en el ranking de la Federación Internacional de Tiro Deportivo.

Nino Salukvadze tenía que entrenar en el sótano de su casa

Para Salukvadze no toda su carrera deportiva fue sencilla/Foto: BBC

La tiradora deportiva Nino Salukvadze tuvo que entrenar en el sótano de su casa después de la disolución de la Unión Soviética, "todos los pueblos (de Georgia) fueron saqueados y demolidos", reveló Nino en una entrevista para la organización de los Olímpicos. "No quedó nada", aseveró.

Así que la nacida en Tiblisi, diseñó y construyó su propio campo de entrenamiento de tiro en el sótano; sin embargo, se enfrentaba a otros obstáculos como los constantes y extensos cortes de luz. "Después de eso iba a las competencias y ganaba", expresó, "es una paradoja".

De igual manera, Salukvadze reveló que su propio padre no tenía confianza de que ella pudiera ser una campeona olímpica debido a que era una mujer: "No pensé que podrías lograrlo, eres una chica", le decía su padre, "¿para qué necesitas disparar?".

Pero para la ganadora de múltiples medallas, la pistola solamente es parte de su equipo deportivo, "no lo veo de ninguna otra manera", afirmó.

Salukvadze podría lograr un récord después de Tokio 2020

Los Juegos Olímpicos de Tokio podrían ser los últimas de esta tiradora debido a su salud/Foto: BBC

Salukvadze podría lograr un récord después de Tokio 2020, ya que si participa en los Juegos Olímpicos de París 2024, igualará al jinete canadiense, Ian Millar, quien tiene el récord de 10 participaciones olímpicas.

Nino Salukvadze explicó en su entrevista que la adrenalina es la que la mantiene vigente en el deporte. No obstante, la georgiana confesó que estas Olimpiadas del 2021 podrían ser sus últimas.

"Mi mente está alerta, la técnica no se pierde, pero tus ojos ya no ven", comentó. "No puedes detener el tiempo, envejecemos y los ojos también". Sin embargo, ella está dispuesta a dar todo ahora en Tokio.

