A inicios de la presente semana se dio a conocer una prelista de 44 jugadores que buscarán un lugar para el Dream Team de los Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde se encuentra la estrella de los Lakers, Lebron James; quien ha conquistado un par de medallas de Oro en tres participaciones (2004, 2008 y 2012).

Es oportuno destacar que la lista no se verá reducida por algún tipo de pruebas o selectivo, se hará mediante un recorte que hará un comité de selección que se basará en parte en las habilidades y condiciones de los jugadores para al final formar un equipo de 12 integrantes para ir a Tokio 2020.

Tokio 2020: LeBron James quiere volver a Juegos Olímpicos.

Del plantel que se coronó en los Juegos Olímpicos de 2012, quienes permanecen en la lista preliminar son: James y Anthony Davis, Lakers de Los Ángeles; Durant; James Harden y Russell Westbrook, de Houston; Kevin Love, de Cleveland; y Chris Paul, de Oklahoma City.

Además de los nombres mencionados se incluye en la prelista para Tokio 2020 a 19 basquetbolistas que se han colgado un total de 31 preseas de Oro en Juegos Olímpicos o en Copa del Mundo.

“Siempre he dicho que la equidad es importante. Y uno logra esa equidad participando. Por ellos, creemos que ellos se han ganado el derecho de ser incluidos en el plantel general para USA Basketball. Es muy de elite. Es un conjunto tremendo y las buenas noticias es que todos ellos han manifestado su deseo de participar”, dijo el director ejecutivo de USA Basketball, Jerry Colangelo, a The Associated Press.

LeBron James de 35 años de edad con la Selección de Estados Unidos a participado en 68 duelos y a lo largo del pasado 2019 en repetidas ocasiones dijo que le encantaría volver a una justa olímpica, luego de no acudir a Río 2016 por distintas razones y es que el interés nace por poder estar bajo las órdenes de Gregg Popovich, entrenador de los Spurs de San Antonio.

