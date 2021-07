Tokio 2020: La clavadista Arantxa Chávez es eliminada tras recibir cero puntos

Arantxa Chávez ha quedado fuera de Tokio 2020, después de que la clavadista mexicana perdiera con cero puntos en las preliminares de la categoría individual de trampolín 3 metros femenino.

Durante esta dura prueba de cinco rondas con 27 participantes, califican las primeras 18 a la siguiente ronda antes de definir a las finalistas, por lo que la probabilidad para México era muy amplia. Desafortunadamente, un accidente dejó fuera a Arantxa durante esta fase, como mencionamos en La Verdad Noticias.

Y es que la clavadista mexicana se quedó sin espacio en el trampolín después de dar sus saltos, por lo que al intentar corregir, cayó al agua; lo que ocasionó que los jueces la calificaran con una puntuación de cero, colocándola en el último lugar, lo que la dejó eliminada de la siguiente competencia.

Arantxa Chávez confiesa que le faltó preparación

La mexicana considera que no tuvo la preparación suficiente y por eso tuvo ese error en el trampolín/Foto: TUDN

La clavadista Arantxa Chávez de 30 años confesó entre lágrimas en una entrevista con el medio Excélsior, que considera que su error en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue debido a la falta de preparación.

“Estaba tranquila, pero caí mal a la tabla y ya no pude hacer el clavado. En los otros dos estaba muy nerviosa porque mis aspiraciones ya habían terminado. Me costó mucho trabajo, pero fue un año muy difícil y no había tenido competencias porque desde el 2018 fue la última”, declaró la deportista.

Además, dijo sentirse devastada por el error que la ha dejado fuera de la final de su categoría en las Olimpiadas: “Me siento muy mal, muy triste. Hubiera querido que este día hubiera sido diferente. Tuve que terminar la competencia, era lo que tenía que hacer”.

“Solo me queda agradecer a la gente que me apoyo, entrene mucho, pero las circunstancias no se dieron. Estoy devastada”, expresó.

¿Arantxa Chávez se va a retirar después de fallar en Tokio 2020?

Arantxa va a seguir compitiendo para lograr la revancha en París 2024/Foto: Milenio

La mexicana Arantxa Elizabeth Chávez Muñoz también mencionó en su entrevista que pensó en retirarse después de su error en trampolín 3 metros de Tokio 2020. Sin embargo, a pesar de lo difícil que ha sido recibir una puntuación de cero, ha decidido continuar con su carrera como clavadista olímpica.

“Me preguntó mi entrenador al final que quería hacer ahora y lo que pasó por mi mente primero fue abandonar todo y justo me dijo que necesito preparación psicológica y me dijo que hay que levantarse”, comentó la atleta nacida en la Ciudad de México.

Así que es posible que tras ser eliminada de Tokio 2020, Arantxa regresará con todo en los Juegos de París 2024.

