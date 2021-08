Tokio 2020: Dina y Arina, las gemelas rusas que disputarán el oro en gimnasia

Rusia es la mayor potencia mundial en gimnasia, y bajo ese título dos de sus ciudadanas, las gemelas Dina y Arina Averina, competirán en la final de la disciplina en Tokio 2020.

El 7 de agosto será una fecha clave para las mellizas de 22 años, quienes durante los últimos cuatro años se han alternado para dominar los campeonatos del mundo y de Europa, pero solo una de ellas podrá hacerse con el oro olímpico.

Dina, quien a lo largo de su carrera ha obtenido tres medallas de oro en contiendas mundiales, expresó: “Nunca competimos una contra otra, sino que nos apoyamos una a otra. Yo soy mi propia rival”.

La gemelas Averina en Tokio 2020

Las gemelas Dina y Arina.

Dina y Arina están compitiendo por primera vez en unos juegos olímpicos, aunque técnicamente no están representando a Rusia, sino al Comité Olímpico Ruso.

Ambas gimnastas de élite expresaron su confianza en sí mismas y en la otra, convencidas de que pueden tener un protagonismo importante en la justa veraniega.

"Cuando piensas que todo está mal y que ya está perdido, es necesario encontrar fuerzas en ti mismo y demostrarte ante todo a ti mismo que no todo está perdido y que puedes", dijo Arina sobre su hermana Dina en una entrevista con el Canal Olímpico. .. "Lo principal [es] luchar hasta el final".

Dina, a su vez, elogió la seguridad en sí misma de Arina.

"Me gusta este pequeño tipo de indiferencia de Arina: cuando todo está mal, o si te regañan, no tienes que tomártelo en serio", dijo Dina sobre su hermana en una entrevista con el Olympic Channel. "No te enfades tanto, la vida no termina con esto, es necesario escuchar con atención, analizarlo y seguir trabajando. No pasó nada horrible".

Continúan una tradición en Rusia

Las gemelas cuentan en su equipo con la medallista Aleksandra Soldatova.

Las hermanas Averina representan a toda una estirpe de gimnastas rítmicas rusas que no han dejado ir una sola medalla de oro olímpico desde Atenas 2000.

Tras el retiro de la medallista de oro en Río 2016, Margarita Mamun, y de la subcampeona Yana Kudryasteva, Dina y Arina ascendieron a la cima junto con otra rusa, Aleksandra Soldatova.

En el equipo también compite Anastasia Bliznuyk, quien busca ser la mayor ganadora de la gminasia rusa sumando una medalla de oro a las que ya ganó en Londres 2012 y Río 2016.

Las gemelas Averina disputarán la ronda de clasificatoria individual el viernes 6 de agosto, con la aspiración de llegar a la final del sábado 7. Este último día también competirán en conjuntos en busca de clasificar a la final del domingo.

