Tokio 2020: Daniel Corral regresa a México y es recibido hasta con mariachi

Como uno de los atletas que ha regresado a México tras competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha destacado el recibimiento en el aeropuerto que familiares y amigos hicieron a Daniel Corral llevando incluso una agrupación mariachi que interpretó varias piezas.

La emotiva bienvenida se viralizó en redes luego de que la ciclista Antonieta Gaxiola publicara un vídeo en su cuenta de Instagram documentando el cálido recibimiento al gimnasta mexicano.

Y aunque la búsqueda de Corral por la gloria en Tokio no dio preseas esta ocasión ha quedado demostrado que el atleta es reconocido y querido como fue el caso entre los presentes quienes aprovecharon para pedirle una fotografía.

Tokio 2020, las terceras olimpiadas de Daniel Corral

Daniel Corral debutó en Londres 2012 donde se hizo de tres medallas.

La clasificación de Daniel Corral a las Olimpiadas significó para el gimnasta mexicano que Tokio 2020 fueran sus terceros Juegos Olímpicos tras su debut en Londres 2012 donde consiguió una medalla de oro, plata y bronce en la categoría de barras paralelas.

De esta manera el atleta de 31 años llegó con más madurez y experiencia a las competencias lo que sin duda contribuyó a que fuera uno de los deportistas más seguidos de la delegación mexicana que viajó a Japón.

Tokio 2020: ¿qué pasó con Daniel Corral?

Lamentablemente las aspiraciones de Daniel Corral no dieron los resultados deseados y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no verán al mexicano en el podio tras su salida de las competencias al quedar en el lugar 40 de 62 participantes en el all around varonil de gimnasia.

Tras su actuación Corral logró una puntuación de 80.898 puntos que lo dejaron sin la oportunidad de subir al podio sin embargo cabe mencionar que quedó como cuarto reserva en caso de que alguno de los clasificados no logran disputar la final.

Es así que ha finalizado el sueño de Tokio 2020 para Daniel Corral sin embargo no dudamos que durante su regreso a México el atleta tuviera en mente las oportunidades por venir, en La Verdad Noticias seguiremos de cerca la carrera del gimnasta oriundo de Ensenada para traerte lo más reciente.

