Tokio 2020: Carlos Vela se ilusiona con los Juegos Olímpicos.

El futbolista originario de Cancún, Quintana Roo, Carlos Vela Garrido, previo al inicio de la temporada de la MLS, en una entrevista no ocultó su ilusión de poder formar parte de la Selección Mexicana en caso de que llegue a la justa veraniega, de formar parte del equipo nacional que dispute Tokio 2020 y ser parte de uno de los tres refuerzos mayores a 23 años de edad.

"No se me ha planteado participar en los Juegos Olímpicos. Claro que sería bonito estar. Todo lo que los rodea y cómo el mundo los ve. Todos nos detenemos a observar lo que está pasando en los Juegos Olímpicos. Creo que si realmente se me necesita o se platican las cosas bien y a todos nos agrada la idea, adelante. Tiene que ser algo que me guste y también a la otra parte. Puede ser un apoyo para la gente joven. Así que si me lo plantean... no hay locuras en esta vida", dijo Vela para 'GQ'.

Además en la entrevista mencionada el ariete azteca de 30 años de edad habló de su situación con la Selección Mexicana, afirmando que no tiene problema alguno, pero que no quiere tapar el proceso de algún joven en el conjunto nacional.

"Estoy muy orgulloso de ser mexicano. Cualquier otra idea en torno a eso es falsa. Soy un mexicano, apasionado de su cultura y sus raíces. En cuanto a la Selección, lo que tengo seguro es que no quiero tapar a la gente joven. Ya no soy joven para el futbol. Estoy bien, pero me quedan unos años y hay gente que aún tiene 10 o 15 años por delante", aseguró Vela Garrido.

De igual manera dejó en claro que el momento que vive hoy es importante, pero que el Mundial de Qatar 2022 está muy lejano y para ese entonces tendrá ya 34 años de edad.

"Ellos van a intentar ser mejores y merecen vivir los procesos por los que yo pasé. Las nuevas generaciones pueden lograr más si se les da el espacio. Actualmente puedo ser uno de los mejores jugadores mexicanos, pero eso es hoy y el Mundial es en tres años. Y a largo plazo no puedo tener certezas", añadió.

