"Todos me la pe..." Dijo árbitro en pleno clásico nacional (Video)

En pleno Clásico entre América y Chivas de la Copa MX, el árbitro central Francisco Chacón se robó las cámaras por sus declaraciones a jugadores de ambos equipos.

Chacón no contaba con que justo cuando la cámara lo enfocaba, se pudo percibir que dijo "A mí me vale madre... ¡Todos me la pelan!", le respondió a un elemento Rojiblanco y a Emanuel Aguilera, quienes se le acercaron para reclamarle por una señalización posteriormente de una acción dividida.

De manera inmediata, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y usuarios reprobaron la acción del silbante al "tacharlo" como poco profesional.

"A mi me vale madre... Todos me la pelan"@SanCadilla que dice Chacon que no esta nervioso pic.twitter.com/0cvI8Lggit — Carlos Gamez (@charlygamez) 14 de marzo de 2019