Todo lo de Shakira y Piqué con Casio es fake: representante de la marca en México

“Todo lo de Shakira y Piqué con Casio es fake”: director de la marca en México. El ex futbolista regaló relojes Casio. Foto: Especial

Toda la información que vincula el pleito de Shakira y Gerard Piqué con Casio es falsa, afirmó el representante de la marca en México, Alfredo Cano Hernández, quien descartó la autenticidad de patrocinio a favor del ex futbolista y de un supuesto comunicado.

El director de productos de consumo de Casio México dijo en exclusiva para La Verdad Noticias que tampoco existe solidaridad con la cantante colombiana, aunque ella menciona a la marca en su canción Session #53, que a cuatro días de su estreno en Spotify superó las 11 millones de reproducciones.

“De manera oficial puedo decir que no tenemos declaración alguna. Nuestra casa matriz ha optado por no tener ningún posicionamiento. La marca aparece mencionada en una canción y ha causado gran revuelo en muchos digitales e impresos, pero no tenemos ninguna postura al respecto.

“Tampoco hay ningún comunicado oficial por parte de la marca”, expuso Cano.

–Pero hay un presunto comunicado institucional donde la marca desacredita cualquier mención de Piqué sobre un presunto patrocinio y que aunque se solidariza con Shakira no hay interés sobre Piqué ni posición a favor o en contra… ¿Es falsa, fake?

“Así es, todo es fake. No hay tal comunicado oficial que haya salido de Casio ni de sus subsidiarias. Ni supuestos patrocinios. Nuestra posición es mantenernos neutrales ante hechos de los cuales no tenemos ningún control ni buscamos. Por eso no nos pronunciamos”, señaló y expuso que cualquier mención para las figuras públicas mencionadas es completamente una mentira.

Ya el ámbito deportivo no es su cancha

Cano Hernández sostuvo que Casio es una marca líder internacional en tecnología y de manera frecuente se relaciona con proyectos de desarrollo, pero en la actualidad no tiene nada que ver con el ámbito deportivo.

Aseguró desconocer los dichos del ex jugador del Barcelona Piqué, quien en un programa digital 'Kuni Sports' con 'Kun' Agüero y el influencer Ibai Llanos aseguraba tener el patrocinio de Casio y hasta se dio el lujo de regalar algunos relojes de esta marca a los invitados.

“Somos líderes en la línea de negocio que manejamos, pero me gustaría hablar en otro momento en una charla más amplia", reiteró el directivo.

Destacó que la última vez que Casio estuvo enrolada en el deporte fue en el automovilismo, lo que sucedió de 2016 a 2018, cuando patrocinó al actual campeón de la F1, el neerlandés Max Verstappen.

En Japón es donde se definen los patrocinios y actualmente no los ha manejado la sede matriz, enfatizó.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Sigue al autor de esta nota en su archivo de La Verdad Noticias y en sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube!