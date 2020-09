Todo listo para el debut del River Plate en la Copa Libertadores

A unas horas de iniciar la Copa Libertadores, el equipo de Argentina, River Plate presentó la lista oficial de jugadores para enfrentar en Brasil al Sao Paulo, iniciando de esta manera su camino dentro del torneo de clubes más importante de América.

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, no quiso alterar su lista pese a la autorización de la Conmebol de ampliar la lista a 50 futbolistas y mantuvo su reducida nómina de 29 jugadores para abordar esta Copa Libertadores 2020. Sobre estos, el Muñeco armó el posible equipo para enfrentar a Sao Paulo en el Morumbí, el próximo jueves 17 de septiembre

Si bien aún no está confirmado, el DT seguirá probando hasta la hora del partido. La idea es volver a un 4-4-2 con Julián Álvarez como el cuarto volante. Así Nacho Fernández jugará más cerca de Enzo Pérez; y De la Cruz podrá adquirir más libertad en ataque por el costado izquierdo, y para retornar a la defensa.

El posible equipo que se perfila para el partido en Brasil es con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Álvarez, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Nicolás de la Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Por su parte, Sao Paulo también tiene a su posible 11, sin Dani Alves: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Diego, Léo, Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Hernanes, Igor Gomes; Vitor Bueno y Paulinho Boia o Pablo.

Primer partido del River será en Brasil

El entrenador se mantuvo firme ante la flexibilidad que otorgó la Conmebol y tomó una postura opuesta a la posibilidad de agregar a juveniles a la lista de buena fe.

“Si hay un contagio masivo es porque no tenemos que jugar, será porque la pandemia no nos permite competir en condiciones normales. ¿Por qué voy a exponer a chicos que hoy no están en condiciones de competir en un torneo internacional?”, argumentó el DT en la conferencia de prensa.

Con información de Los Andes