¿Tobey y Andrew Garfield saldrán en nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home?

Spider-Man: No Way Home es una de las películas más esperadas de los últimos años, en especial por las especulaciones sobre la supuesta aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la cinta de Marvel.

Aunque la aparición de los ex-spiderman no está confirmada, millones de fans creen que ocurrirá mientras otros empiezan a dudar y desanimarse con la cinta, por lo que Sony Pictures quiere que los actores aparezcan en el segundo tráiler.

Lo que sabemos hasta ahora de Spider-Man: No Way Home, es que Marvel y Sony están teniendo problemas para decidir el contenido del próximo tráiler, ya que el primero no desea revelar a los actores aún.

Marvel y Sony discuten por segundo tráiler

El usuario de Twitter, @DrifftyFilm aseguró que el segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home está listo pero existen dos versiones: una con Tobey Maguire y Andrew Garfield y otra sin ninguno de ellos.

The Walt Disney Studios - propietarios de Marvel - y Sony Pictures no han logrado llegar a un acuerdo sobre cual lanzar. Disney desea generar expectativa al no revelar los cameos y Sony desea lo contrario para despertar interés del público.

"Sony quiere mostrar a Tobey y Andrew en el tráiler, pero Disney no. Parece que podrían seguir el plan de Disney y no mostrarlos en el tráiler. Aún no está al 100%", escribió el internauta de filtraciones de cine.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home?

Spider-Man: No Way Home se estrena en diciembre 2021

'Spider-Man: No Way Home' es la última película de Tom Holland en el MCU que será estrenada el próximo 17 de diciembre de 2021 con la participación de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange.

Como te informamos en La Verdad Noticias, 'Spider-Man: No Way Home' mostrará las consecuencias de que la identidad secreta de Spiderman fuera revelada al mundo, por lo que pide ayuda a Strange para borrar los recuerdos de las personas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!