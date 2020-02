TikTok: adolescentes sumergen sus testículos en soya ¡todo se está saliendo de control!

El día de hoy les traemos noticias totalmente alarmantes, ya que usuarios de TikTok con testículos están sumergiendo su bolsa escrotal en salsa de soya, ¿pueden creerlo?... Esto se debe a que quieren comprobar si pueden apreciar el sabor. Tal vez estos usuarios han estado leyendo las noticias de Business Insider, que informó esto en el año 2013 sobre un estudio que dice que no solo la boca tiene receptores del gusto. (¡iiiiuuuugg!).

TikTok: adolescentes sumergen sus testículos en soya ¡todo se está saliendo de control!

Los sumergen y se sale de control.

También varias partes del cuerpo, incluidos el estómago, los pulmones, el cerebro y los testículos, que son sensibles al umami, lo que la pieza de Business Insider define como “el sabor de los aminoácidos de la salsa de soya”. Una persona que es usuaria de la red social de TikTok explica la lógica detrás del experimento. Si las personas hubieran leído el estudio, sabrían que los receptores funcionan dentro del escroto detectando sabores dulces y umami para identificar y combinar proteínas en la generación de esperma.

En su repaso sobre cómo funcionan estos receptores, incluso aunque los receptores terminaran en la superficie, sumergir tus testículos en salsa de soya no les permitira probarla tal cual o saborearla porque no hay nervios craneales conectados a los testículos. No hay ¡no existe! una conexión adecuada entre el cerebro y los testículos para probar el sabor de las cosas. (¡Daaaaaaaahhhh!).

TikTok: adolescentes sumergen sus testículos en soya ¡todo se está saliendo de control!

Bueno es el siglo XXI y los adolecentes de TikTok hacen cualquier cosa, ellos no reciben órdenes de científicos ni de las autoridades, como demuestra otra tendencia: el incendio provocado. Impulsados por una madre preocupada y un incidente en una escuela secundaria (se presentarán cargos), el Jefe de Bomberos de Massachusetts, Peter J. Ostroskey, dirigió el siguiente aviso a todos los jefes de los departamentos de bomberos:

"La nueva tendencia de TikTok" implica usar la parte del enchufe de un cargador de teléfono, insertarla parcialmente en la toma de corriente de la pared y luego deslizar una moneda de un centavo por la pared sobre las puntas expuestas. El resultado son chispas, daños en el sistema eléctrico y, en algunos casos, incendios.

TikTok: adolescentes sumergen sus testículos en soya ¡todo se está saliendo de control!

Fox News también ha informado de otra tendencia o desafío reciente en TikTok: algunos jóvenes pioneros están usando la boca de otras personas como cuenco para tomar leche y los cereles, (¡Ascaaaaaaa!, ¿por qué son así?)

Te puede interesar: Creó una ubicación llamada "MI ANO" en Facebook, señala a su casa desde el 2012

No se les recomienda ninguno de estos desafíos (al menos que tengan TikTok, ¡aaaaah se crean!) porque todos son totalmente estúpidos y a menudo peligrosos. Pero desde un punto de vista puramente analítico, la voluntad de usar tus testículos para ganar reproducciones sugiere que la plataforma está creciendo.

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana