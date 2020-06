Tijuana sede del Women's Baseball World Cup en Noviembre

BREAKING: The WBSC Women's Baseball World Cup will be held from 12-21 November 2020 in Tijuana, Mexico���� !!



La Copa Mundial de Béisbol Femenino WBSC comenzará el 12 de noviembre en Tijuana, México����

