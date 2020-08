Tigres y Pumas empatan en el Guardianes 2020 (Video).

El conjunto de los Pumas buscaba en el Estadio Universitario romper con una racha de solamente un triunfo en 10 años en la casa de los Tigres, en un primer tiempo en el que ambas escuadras buscaron imponerse al rival, no pudieron hacer valer su ley; ya que se cerró un poco el compromiso en el que en los primeros 45’ minutos del encuentro de la Jornada 6 del Torneo Guardianes 2020 no pudieron hacerse daño. Si bien hubo algunos intentos por horadar la meta rival, no hubo un claro dominador y en la primera mitad ambos conjuntos dejaron mucho que desear a lo que venían prensentando este par de equipos en sus duelos más recientes.

El uruguayo Facudo Waller hizo su debut en este certamen, procedente del Plaza Colonia de su país y sumó sus primeros 45 minutos de acción con el equipo de los Pumas en este Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. En este duelo la afición de los Tigres tuvo molestías con la presencia de Carlos Salcedo en el cuadro del ‘Tuca’ Ferretti.

Al minuto 76’ de tiempo corrido cuando parecía que todo acabaría con un salomónico empate a cero goles entre ambos conjuntos, llegó el galo André-Pierre Gignac para anota su gol número 13 en contra de los Pumas, sexto tanto del francés de los Tigres en el presente Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX; empujando la esférica tras una peinada de Francisco Meza.

Al minuto 80’ Javier Aquino cometío una falta dentro del área sobre Iturbe, Juan Ignacio Dinenno cobró su penal al lado izquierdo del joven arquero de los Tigres, quien se lanzó a ese lado y que el balón pasó a un lado de su poste y el argentino no pudo llegar a igualar con seis goles a Gignac en la cima de goleo del Guardianes 2020. Pero al minuto 90' de tiempo corrido el paraguayo González de los Pumas hizo el gol de cabeza tras un tiro de esquina.

Tigres llegó a 10 unidades tras seis duelos jugados en el este certamen, por su parte los Pumas se sumaron los mismos puntos que los de la Sultana del Norte y continuando invicto en el certamen. Los del ‘Tuca’ en la siguiente fecha del Guardianes 2020 enfrentarán al Mazatlán FC y los de Lillini a los Xolos.