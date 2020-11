Tigres y Monterrey luchan por el fichaje de Héctor Moreno para el Clausura 2021

El defensa mexicano del Al-Gharafa SC, Héctor Moreno, es uno de los más buscados para el próximo mercado de fichajes de invierno en la Liga MX, pues en declaraciones para W Deportes aseguró que está dispuesto a escuchar ofertas para un posible retorno a México.

Héctor Moreno es el deseo de varios clubes de la Liga MX y en el pasado reciente ha estado en la mira de equipos como el Club América, Chivas, Rayados y los Tigres de la UANL, instituciones que podrían ofrecerle un contrato atractivo para lograr su retorno.

El canterano de los Pumas de la UNAM fue muy enfático al mencionar que, en caso de recibir una oferta, está debería de valer la pena para poner fin a su aventura en el extranjero, donde ha jugado en cuatro países pero sin grandes resultados.

��ATENCIÓN ��



Héctor Moreno, nos dijo que si quiere regresar a jugar al futbol Mexicano ����#LaVozDelFutbol⚽️ pic.twitter.com/nsV7T3I6fJ — W Deportes (@deportesWRADIO) November 16, 2020

Héctor Moreno quiere volver a la Liga MX

"Si tengo la posibilidad de ir a México, seguramente que lo pensaré, porque me gusta. Jugué muy poco, viví muy poco la Liga Mexicana y obviamente que me gustaría volver a jugar ahí. Depende de muchos factores”, comentó Moreno.

Como lo hemos informado en La Verdad Noticias, Moreno partió de Pumas en el 2007 para jugar con el AZ Alkmaar de Holanda, pasando por el Espanyol de Barcelona, PSV de Holanda, As Roma de Italia, Real Sociedad de España.

En el extranjero, Moreno ganó 2 veces la Eredivisie de Holanda, 2 Supercopas de Holanda y una Copa Cataluña. Actualmente defiende los colores del Al Gharafa de Qatar, donde juega desde el 2019.

Chivas ha mostrado interés por Moreno

"Sí, lo he comentado alguna vez, que he hablado con gente de Chivas, cuando estaba Jisé Luis (Higuera) antes, ahora Mariano (Varela). Se puede decir, no hay ningún problema en decirlo. Agradezco muchísimo el interés, Con gente de Pumas también he hablado”.

Te recomendamos Chivas QUIERE a Raúl Jiménez, ‘Tecatito’ Corona y Héctor Moreno

Sin embargo, el futbolista del Al-Gharafa de Qatar indicó que ha declinado volver a su país natal. Aseguró que en la nación asiática está cómodo con su vida y carrera, al igual que su familia.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.