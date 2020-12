Tigres le gana al LAFC y es Campeón de Concachampions ¡Por primera vez!

La noche de ayer se llevó a cabo la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf entre los Tigres de la Liga MX y el LAFC de la MLS, en donde el ganador resultaría por primera vez Campeón de la también conocido Concachampions y además obtendría su boleto para representar al área futbolística en el Mundial de Clubes de la FIFA en el mes de febrero.

La cuarta fue la vencida para el equipo de San Nicolás de los Garza en el certamen de clubes más importante de la zona futbolística de nuestro país; y es que ahora pueden presumir los Felino su primer cetro de su historia a nivel internacional; tal como informó La Verdad Noticias.

En un duelo en el que primer tiempo Tigres y LAFC se anularon por completo y además se dieron con todo, con la permisión del árbitro; no se hicieron daño ambas escuadras y los ánimos estaban muy candentes por no dejar espacios y con el deseo de no perder la Final de Concachampions.

Tigres vs LAFC.

Tigres Campeón de Concachampions

Para la segunda mitad del compromiso las acciones fueron cambiando, en el minuto 60’ de tiempo corrido Diego Rossi marcó el 1-0 con un disparo por bombeado, esto en un claro fuera de juego que no vieron los jueces del encuentro y con ello el LAFC se fue adelante.

Cuando parecía que el equipo de la MLS doblegaría a los Tigres, Hugo Ayala con una espectacular anotación de cabeza tras un corner, logró igualar el encuentro al minuto 71’ de tiempo corrido.

Te puede interesar: Tigres en Final de Concachampions por cuarta vez y por primer título

André-Pierre Gignac apareció en un momento importante, anotó al 84' de acción tras un pase de Rodríguez por la media luna, el francés de primera intención envió su disparo raso para el 2-1 que sería definitivo y que además le valió para ser la Bota de Oro de la Concachampions.

El Mundial de Clubes de la FIFA se disputará en Qatar del 1 al 11 de febrero y será la primera ocasión que los Tigres vayan a dicha competencia, tras obtener su primer Concachampions de su historia.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.