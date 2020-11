Tigres el amor de Gignac, RECHAZÓ al Lyon y Futbol de Asia.

Desde la llegada del atacante André-Pierre Gignac a la Liga MX se dio uno de los amores futbolísticos más grandes en la actualidad entre el galo y el cuadro de los Tigres, hace no mucho el futbolista de 34 años de edad reveló que rechazó ofertas del Lyon de su país y del Futbol de Asia.

Y es que el máximo goleador de los felinos del norte reveló que cuando en el 2015 supo que no sería renovado por el conjunto del Marsella, tuvo que rechazar ofertas del Lyon y de Asia para poder recalar en la Liga MX; así lo contó en un charla que tuvo el futbolista con el portal Telefoot.

“Necesitaba un cambio de escenario. Me habían notificado que no iba a haber una extensión de contrato, así que tuve que irme. Pero no quería ir a Europa. Recibí algunas ofertas excelentes, obtuve una del Lyon, casi sucedió”, indicó para el portal Telefoot.

Gignac prefirió Liga MX que seguir en Francia

Pero para André-Pierre Gignac el cariño que le tiene al Olympique de Marsella le hizo que no fichara por el cuadro del Lyon, además de que cuando fue llamado desde nuestro país; hubo algo que le hizo hacer click y decantarse por la Liga MX.

“Siendo aficionado del Marsella, si un jugador deja el contrato ahí después de cinco años, en el Lyon no habría podido. Tenía algunos clubes en Europa, tenía clubes en Asia. Y cuando me llamaron desde México, hay algo que me gustó”.

Te recomendamos leer: Historia de la Liga MX

Gignac de 34 años dijo que todavía no ve cerca un retiro de las canchas, lo que admitió el futbolista francés es querer seguir estando en Tigres y en un futuro poder ser parte de la directiva o cuerpo técnico para aportar sus conocimientos adquiridos; tema que La Verdad Noticias a mencionado anteriormente.

“Todavía me divierto mucho. Los ambientes son increíbles aquí. Tenemos el estadio lleno cada dos semanas. Cuando salimos, tenemos mucha gente que quiere vernos. Anhelo volver a ver a los seguidores. Han pasado 5 años y espero que duren otros 5 años, hasta los 40 (risas). Ojalá, pero físicamente estoy bien, estoy trabajando doble. Tengo un preparador físico, así que me siento genial. Cuando sentiré que mi cuerpo ya no responde y que ya no estoy funcionando… ¿Mi futuro? Digamos que tengo opciones. Con este club, es una relación única”.