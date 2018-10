Tigres de Quintana Roo realiza Tryout en José María Morelos

Con el principal objetivo de hacerse del talento local, como parte del programa de reclutamiento a nivel estatal, los más de 15 jóvenes que asistieron a la visoría, estuvieron atentos a las indicaciones otorgadas por el scout Limberth Marín, quien llevo a cabo las pruebas clásicas de medicion, tales como el corrido de las 60 yardas, tiros desde el outfield, rolas a las paradas cortas y practica de bateo para los jugadores de campo, así como las millas por hora y lanzamientos para los pitchers.

"Me voy muy contento, vamos a estar yendo a los distintos municipios y es importante que los muchachos que juegan pelota sepan que vamos a estar pendientes de ellos. Morelos ha sido un ícono del béisbol en la Liga Quintanarroense Estatal. Sabemos que los equipos y la afición son muy fuertes y que hay peloteros muy buenos, que pueden salir más y mejores muchachos de aquí, si nosotros le hacemos seguimiento, porque sabemos que normalmente no les dicen nada, no los ven y los muchachos se desilusionan pero ahora con esta nueva política de los Tigres con la directiva que preside la familia Valenzuela Burgos han hecho énfasis en eso, en que nosotros vengamos a estos lugares que no se había llegado nunca", comentó el scout.

A las visorias llegaron jóvenes de entre 13 y 19 años, de los pueblos y ejidos cercanos tales como Cafetal, Pto. Arturo, San Carlos, Pozo Pirata, Dziuchel y Morelos, destacando tres de entre los demás, uno de 13 años, uno de 14 y uno de 15 a los cuales se les dará el seguimiento para poder concretar una firma.