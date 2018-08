Tigres de Quintana Roo enfrentarán a Pericos de Puebla

Luego de haber ganado su primera serie en casa y de comenzar a acercarse a los puestos de playoff en la Zona Sur, los Tigres de Quintana Roo reciben a partir de este viernes y hasta el domingo a los Pericos de Puebla.



Tigres de Quintana Roo



Con un equipo renovado, los Tigres de Quintana Roo han comenzado a mostrar la cara que tuvieron en la temporada de Primavera 2018 "Alfredo Harp Helú", dónde alcanzaron la final sureña, por lo que ahora buscarán en los 24 juegos restantes en este otoño seguir con su cuesta arriba.



Hasta antes de la jornada del jueves, los Tigres sumaban tres triunfos en fila, además de cinco victorias en los últimos siete juegos, incluyendo la serie ganada ante el rival en turno los Pericos en Puebla el fin de semana pasado.



Los felinos son décimo cuartos en bateo con su .279 de promedio, pero son segundos en cuadrangulares destinados con 41, solo uno detrás de los Generales de Durango.

¡Vamos por la serie completa! ����



Jueves de 3x1 en butaca lateral, prefrente y tribuna general#SomosTigres ���� pic.twitter.com/i0QqJcAttR — Tigres de Quintana Roo �� (@tigresqroficial) 9 de agosto de 2018



En lo individual Brian Hernández sigue destacando al estar bateando para .408, con 53 imparables, seis homeruns y 24 carreras producidas; mientras que Manny Rodríguez y C. J. Retherford lideran al equipo con ocho palos de vuelta entera cada uno.



Por lo que concierne al pitcheo, los bengalíes son décimos con 5.41 de efectividad y para enfrentar a los Pericos, el manager Héctor Hurtado le dará la pelota a Jesse Estrada, Henderson Álvarez y Javier Solano.



Pericos de Puebla



El equipo poblano que comanda el estadounidense Lorenzo Bundy es la novena con la mejor racha en el sector sureño, tan es así que vienen de ganar serie en Mérida contra los Leones.



Los Pericos han ganado siete juegos a cambio de nueve derrotas como visitantes, pero por ahora tienen una racha de siete éxitos en los últimos diez juegos, además contra rivales de su misma zona tienen marca de 12-7.



En bateo los poblanos son segundos en la LMB con .313, con 23 cuadrangulares conectados.



Por ahora su mejor bateador es Óscar Sanay con .368, en hits sus líderes sin Sergio Pérez y Delmon Young con 45; mientras que este último comanda el circuito con 41 carreras impulsadas.



Por lo que concierne al pitcheo los emplumados son octavos con 4.81 en promedio de carreras limpias y para medirse a los Tigres tendrán como sus lanzadores probables a Daniel Flores, Ryan Pérez y Romario Gil.





A continuación presentamos los horarios, promociones y duelos probables para la serie de fin de semana entre los Tigres de Quintana Roo y Pericos de Puebla este fin de semana en el estadio Beto Ávila:



Viernes 20:00 horas (Ladys Nights: Damas gratis en todas las localidades)

Daniel Flores vs Jesse Estrada



Sábado 19:00 horas (Niños menores de 90 centímetros, gratis en todas las localidades)

Ryan Pérez vs Henderson Álvarez



Domingo 17:00 horas (Niños menores de 12 años, gratis en todas las localidades)

Romario Gil vs Javier Solano