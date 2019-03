Tigres de Quintana Roo: Javier Solano y Juan Rodríguez reportan con el conjunto bengalí

LMB: Javier Solano y Juan Rodríguez reportan con los Tigres de Quintana Roo

Este martes el estadio Sonora de la capital de ese estado, abrió sus puertas para el segundo día de entrenamientos de los Tigres de Quintana Roo, quienes se preparan para la campaña 2019 de la Liga Mexicana de Beisbol, bajo el mando de su manager Jesús Sommers, quién siguió sumando elementos importantes al campo de prácticas.



Durante este segundo día de Spring Training, las novedades fueron el estelar lanzador derecho Javier Solano, junto al recién llegado a la organización y originario de León, Guanajuato; Juan Rodríguez.



Los Tigres dieron inicio a su práctica en punto de las diez de la mañana hora local, misma que se extendió por cerca de cuatro horas.



Durante este entrenamiento, el llamado "Terrorista" Javier Solano, tuvo de inmediato su primera sesión de bullpen, bajo la supervisión de los coaches de pitcheo Armando Valdez y Juan Jesús Álvarez.



Al término de la práctica y luego de correr por varios minutos Solano comentó estar muy contento de volver a ver a sus compañeros, a los cuales conoce en su mayoría.



"Es la primera vez que hago pretemporada con Tigres, pero pues esto no es nuevo para mi, ya que jugué con la mayoría de ellos cuando llegue al primer torneo del año pasado.



"Ya desde hoy hice disparos desde la loma, me sentí bastante bien y listo a las órdenes del manager, para buscar llegar al cien por ciento ya sea para el juego inaugural o el segundo de la temporada", declaró el oriundo de San Luis Río Colorado.



Javier Solano también fue claro en decir que trabajará muy fuerte el aspecto físico, para poder tener un año sin lesiones y consistente, para ayudar a los Tigres ha llegar lejos en la temporada.



"El 2018 fue de dos caras, en el primero dimos todo, nos quedamos muy cerca de la final en el primer torneo y siento que me esforcé de más.



"Luego el receso para el segundo campeonato fue muy corto y no me pude recuperar al cien, pero ahora venimos con todo desde hoy, para poder estar listos cada vez que me toque lanzar", expresó Solano.



Finalmente el abridor bengalí, invito a la afición de los Tigres de Quintana Roo, a respaldarlos durante toda la temporada en el estadio Beto Ávila, ya que el jugador siente mayor motivación y adrenalina, cuando hay una gran asistencia en el graderío.



Este miércoles se llevará a cabo el tercer día de Spring Training del equipo felino en tierras sonorenses