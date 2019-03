Tigres de Quintan Roo arranca pretemporada 2019

Tigres de Quintan Roo arranca pretemporada

Boletín de prensa

A exactamente 32 días de dar inicio a la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Beisbol, los Tigres de Quintana Roo comenzaron con el llamado Spring Training, bajo el mando de su nuevo manager el inmortal Jesús "Chucho" Sommers, mismo que se estará desarrollando en el Estadio Sonora de la ciudad de Hermosillo, de aquí hasta el próximo 20 de este mismo mes de marzo, ya que al siguiente día viajarán a Cancún.

Arrancamos el segundo día del Spring Training ����‍♂️#RugiendoJuntos ���� pic.twitter.com/T7wvWINuWS — Tigres de Quintana Roo �� (@tigresqroficial) 5 de marzo de 2019



En punto de las diez de la mañana locales (12:00 pm hora de Cancún), el presidente Fernando Valenzuela dio la bienvenida al grupo, al tiempo de presentar uno por uno al staff que trabajará en el campo de prácticas, para posteriormente comenzar con el trabajo de strech por parte de los trainers.



Tras el corrido de bases y el calentamiento de brazos, se dio paso a la primera práctica formal tanto a la defensiva como con el bat.



Los catchers encabezados por Francisco Córdoba, que viene de un gran 2018, trabajaron toques de bola y mecánica de tiros; mientras que los infielders donde destacaron en este primer día Yosmany Guerra, Rolando Acosta y Ángel Erro practicaron reacción.



Los outfielders dónde ya aparecieron Rubén Sosa y David Harris, tomaron rolas de frente y de lado; en tanto que los pitchers, con gente como Pablo Ortega, Raúl Barrón, Jorge Luis Castillo, Juan Ramón Noriega y Carlos Frías hicieron cobertura de primera base con o sin gente en base.



La práctica de bateo se dividió en cinco grupos, a la cual estuvieron muy atentos los coaches Alberto Rivera, Raúl Sánchez, Jesús "Chito" López, Francisco Chávez, Juan de Dios Chávez; así como con los lanzadores Armando Valdez y Juan Jesús Álvarez. Este martes será la segunda práctica de los Tigres en la capital de Sonora.



"Jugaremos beisbol duro" - Jesús Sommers.





Al término del entrenamiento, el líder de hits en la historia de Liga Mexicana de Beisbol y nuevo manager de los Tigres de Quintana Roo Jesús Sommers, mostró su alegría de que en este primer día de práctica, se haya tenido ya trabajando a prácticamente el 90 por ciento de la plantilla.



"Son pocos los elementos que faltan por llegar, lo harán en el transcurso de la semana, por lo que estamos en el tiempo ideal para llegar listos al 5 de abril.



"Para mí y el cuerpo técnico es muy importante, no solo ver a los jugadores establecidos, sino al futuro de la organización, que tendrán que seguir con su desarrollo", dijo Sommers.



Sobre lo que él ofrece a la enorme afición bengalí ahora que ya está trabajando, el manager felino comentó: "Para la gente que me vio jugar, saben que me gusta el beisbol duro y así es como jugarán los Tigres de este año".



"Además tenemos un muy buen reto al principio de la temporada, con series muy duras ante equipos como Oaxaca, Diablos, Sultanes, Toros y Acereros; pero eso es muy bueno ya que Tigres, como siempre cuenta con un equipo muy competitivo", culminó diciendo "Chucho" Sommers.