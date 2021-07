Los ocho equipos que tendrán una participación en la edición 2021 de la Leagues Cup han quedado definidos para el torneo que se alimenta de clubes de la Liga MX y la MLS. Los representantes del fútbol mexicano serán León, Santos, Tigres y Pumas, que son los cuatro que mejor se ubicaron en la tabla general de la temporada 2020/2021.

Lo anterior sin tomar en cuenta a los equipos que participarán en la Concacaf Liga de Campeones. Aunque podría haber un cambio si el León logra vencer al Cruz Azul en la partida de Campeón de Campeones del próximo 18 de julio, y obtener su puesto en el juego de Campeones Cup, situación que haría tomar a las Chivas su lugar.

Es de mencionar que los participantes de la MLS son los dos mejores de cada conferencia. El Sporting Kansas City, Orlando City, Seattle Sounders y el New York City FC. La Leagues Cup está programada para iniciar el 10 de agosto con los partidos entre el Sporting Kansas City vs León/Chivas y el Seattle Sounders vs Tigres.

¿Cuándo juega Pumas contra New York City FC?

Tigres, León, Santos y Pumas representarán a la Liga MX en Leagues Cup 2021.

El 11 de agosto Pumas enfrentará al New York City FC y el 12 de agosto termina esta fase con el duelo del Orlando City frente a Santos. Las semifinales serán disputadas los días 14 y 15 de septiembre, en tanto, la final tendrá lugar el 22 de septiembre. Todos los partidos se juegan en Estados Unidos.

¿Cuándo se jugarán las Semifinales?

La Verdad Noticias informa que las Semifinales se jugarán para el 14 y 15 de septiembre. La gran b del certamen, que se jugará en una sede natural y se anunciará en las próximas semanas, está pactada para el 22 de septiembre.

Más allá de la rivalidad entre ambas ligas, la Leagues Cup tendrá una mayor importancia para los clubes. Concacaf recientemente anunció que la Leagues Cup tendrá un cupo clasificatorio a la Liga de Campeones Concacaf, a partir del nuevo formato en 2023, ubicando a Leagues Cup como un componente importante en el ámbito futbolístico de Norteamérica.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.