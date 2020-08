Tigres: Berrinche del Tuca se hace viral en redes sociales

Ricardo “Tuca” Ferreti es uno de los personajes más enérgicos en la Liga MX, y en una de las ruedas de prensa que dio a los medios de comunicación siendo el director técnico de los Tigres de la UANL explotó contra un reportero y ahora fue editado convirtiéndose en uno de los vídeo virales más vistos en redes sociales.

Aprovechando los momentos de la cuarentena y que las actividades escolares se paralizaron y continuarán realizándose en línea el usuario Elías Martínez buscó uno de los momentos cuando el Tuca se fue con todo contra un reportero y lo editó como si el técnico brasileño fuera su maestro de clases.

Vídeo del Tuca enojado se hizo viral

Viralizan al "Tuca" enojado

En el vídeo se ve al joven tomando la parte donde el tuca regaña al reportero y él siguió el juego como si estuviera en clases llevandole la contraria a Ricardo Ferreti y este comienza a enojarse por lo que saca una de sus frases célebres más importantes inmortalizadas en el fútbol "¡Cállese, 'caghajo'!"

“Profe ayer entregó los exámenes y me puso una mal y la tengo bien” así inició el video Elías Martínez para posteriormente concluir con el grito del estrateg de Tigres con el “Usted no me va a decir que caghjajos tengo que hacer "¡Cállese, 'caghajo'!"

Cabe recordar que el vídeo se retomó de una rueda de prensa después de un Clásico Regio donde los Tigres de la UANL enfrentaron a los Rayados De Monterrey, todo porque el brasileño ordenó que primero se le diera la palabra a las damas en la conferencia de prensa, pero la insistencia de un reportero por cuestionar sacó de sus casillas al Tuca Ferreti.

El vídeo que ya se viralizó en redes sociales suma al menos Al momento más de 5,300 Me Gusta en la aplicación con casi 100 mil reproducciones en apenas 24 horas de su publicación.