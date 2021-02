Tiger Woods espera que el accidente no ponga en peligro su carrera en el golf

Tiger Woods se sometió a una cirugía luego de sufrir una lesión grave en un accidente automovilístico el 23 de febrero y espera que sus lesiones no pongan fin a su carrera. El golfista de 45 años tiene suerte de estar vivo después de que su SUV Genesis 2021 se cayera por un terraplén en California, y Tiger supuestamente sabe que su carrera podría estar en peligro.

"No quiere que su carrera termine así", dijo una fuente a medios locales. "Entonces, si hay alguna forma de que pueda seguir jugando al golf, lo hará". El informante del medio agregó que estaba "frustrado" después del accidente. Los fanáticos del atleta recordarán que recientemente se sometió a una cirugía de espalda después del Campeonato de la PNC de diciembre.

“Esperaba que 2021 fuera el año de su regreso. Obviamente, eso no va a suceder ahora. Y eso es decepcionante para él ", explicó la fuente, y agregó:" Este es un gran revés y Tiger Woods sabe que es un gran revés, pero ha superado obstáculos en el pasado y cree que puede volver a hacerlo".

Tiger Woods habla sobre su accidente automovilístico

El equipo de Tiger se pronunció después del accidente automovilístico y emitió un comunicado a través de Twitter el 23 de febrero. Señaló que Tiger sufrió “lesiones ortopédicas significativas en su extremidad inferior derecha (pierna) que fueron tratadas durante una cirugía de emergencia por especialistas en traumatología ortopédica en Harbor- UCLA Medical Center”.

Tenía “fracturas abiertas conminutas que afectaban tanto la parte superior como la inferior de la tibia y los huesos del peroné” que se estabilizaron “insertando una varilla en la tibia. Las lesiones adicionales en los huesos del pie y el tobillo se estabilizaron con una combinación de tornillos y pasadores".

Tanto los fanáticos como los amigos han recurrido a las redes sociales a raíz del impactante accidente, deseando a Tiger una pronta recuperación. Su ex Rachel Uchitel dijo que esperaba lo mejor después de escuchar la noticia. “Obviamente, me estremece ver esto”, le dijo a E!Noticias.

“Realmente espero que salga de allí bien. Conociendo a Tiger, esto es lo último que quiere: el mundo entero mirándolo de esta manera. En el campo de golf, sí, pero no así”. Ella agregó: “Lo más importante es asegurarse de que esté bien. Gracias a Dios, es una lesión que no pone en peligro la vida. Es uno de los mejores atletas del mundo y lo hemos visto en uno de los mejores regresos deportivos de la historia. Va a ser interesante ver qué pasa ".

¿Quién es Tiger Woods?

Eldrick Tont "Tiger" Woods es considerado uno de los mejores golfistas de todos los tiempos.

"Tiger" Eldrick Woods, nacido el 30 de diciembre de 1975, es un golfista profesional y empresario. Desde que se convirtió en profesional en 1996, Tiger ha construido una carrera competitiva sin precedentes. Sus logros en el campo, 106 victorias mundiales y 15 majors, también han reflejado su éxito fuera del campo.

Woods se desempeña como fundador y director ejecutivo de TGR, una empresa multimarca compuesta por sus diversas empresas y actividades filantrópicas, incluida TGR Design, la empresa de diseño de campos de golf; La Fundación TGR, una fundación benéfica; TGR Live, una productora de eventos; y The Woods Jupiter, un exclusivo restaurante deportivo.

Tiene 82 victorias en el PGA TOUR, empatado con Sam Snead, que ostenta el récord de más victorias en la historia. Sus mayores victorias incluyen los cinco torneos Masters, cuatro campeonatos de la PGA, tres campeonatos abiertos de Estados Unidos y tres campeonatos abiertos británicos. Con su segunda victoria en el Masters en 2001, Tiger se convirtió en el primer golfista en sostener los cuatro campeonatos principales profesionales al mismo tiempo.

Woods hace historia por su talento en el golf

Woods fue implacablemente dominante, empatando y estableciendo nueve récords del US Open.

Al ganar el Abierto Británico de 2000 en St. Andrews, Woods se convirtió en el más joven en completar el Grand Slam de campeonatos profesionales importantes y solo el quinto en hacerlo, después de Ben Hogan, Gene Sarazen, Gary Player y Jack Nicklaus. Tiger también fue el campeón de Masters más joven de la historia, a la edad de 21 años, tres meses y 14 días, y fue el primer ganador de un campeonato importante de herencia africana o asiática. Las victorias del US Open de 2000 y del Masters de 2001 llegaron por márgenes récord, 15 golpes y 12 golpes, respectivamente.

Es el líder de victorias de carrera entre los jugadores activos en el PGA TOUR y es el líder de la lista de ganancias de carrera. A pesar de no poder jugar la mayor parte de 2016, Woods, el empresario y filántropo, fue una noticia importante. En febrero, el TGR Learning Lab en Anaheim celebró su décimo aniversario, con instalaciones satélite ahora ubicadas en Washington, DC, Filadelfia y Stuart, Florida. Ocho meses después, en octubre, la Fundación Tiger Woods conmemoró su vigésimo aniversario con un evento de gala en la Biblioteca Pública de Nueva York con Woods y Phil Knight de Nike.

The Woods Jupiter celebró su primer aniversario, el restaurante abrió en agosto de 2015, y el campo Bluejack National de TGR Design, ubicado en las afueras de Houston, Texas, fue seleccionado como el mejor campo privado nuevo tanto por Golf Digest como por la revista Golf Magazine/Sports Illustrated.

Así empezó la vida de estrella de Tiger Woods

La ex pareja se separó después de que el golfista se viera envuelto en un impactante escándalo sexual.

Se interesó por el golf a los 6 meses, viendo como su padre golpeaba pelotas de golf en una red e imitaba su swing. Apareció en The Mike Douglas Show a los 2 años, junto a Bob Hope. Lanzó 48 para nueve hoyos a los 3 años y apareció en Golf Digest a los 5 años. Tiger jugó su primer torneo profesional en 1992, a los 16 años, el Abierto de Los Ángeles, e hizo el corte de 36 hoyos y empató en el puesto 34 en el Clásico Asiático Johnnie Walker de 1994 en Tailandia, ingresó a la Universidad de Stanford en 1994 y en dos años ganó 10 eventos colegiados, concluyendo con el título de la NCAA.

Woods compiló uno de los récords de aficionados más impresionantes en la historia del golf, ganando seis campeonatos nacionales de la USGA antes de convertirse en profesional el 27 de agosto de 1996. Concluyó su carrera amateur al ganar un tercer título amateur de EE. UU. Consecutivo sin precedentes, terminando con un récord de 18 partidos consecutivos.

La semana después de ganar su tercer título amateur de Estados Unidos, Woods jugó su primer torneo como profesional en el Greater Milwaukee Open. Fue uno de los siete eventos que le quedaron en 1996 para que él terminara entre los 125 mejores ganadores de dinero y ganara una tarjeta de jugador para el PGA TOUR. Ganó dos veces y se ubicó entre los 30 primeros ganadores de dinero.

Estos son las victorias de Tiger Woods en el golf

Tiger Woods reacciona al ganar el torneo de golf Masters el 14 de abril de 2019 en Augusta, Georgia.

Woods ganó cuatro eventos del PGA TOUR en 1997, más uno en el extranjero, y fue el principal ganador de premios. Logró el No. 1 en el Ranking Mundial Oficial de Golf por la progresión más rápida hasta esa posición. El 15 de junio de 1997, en su 42ª semana como profesional, Woods se convirtió en el golfista número uno más joven a la edad de 21 años y 24 semanas.

Woods ganó ocho veces en el PGA TOUR en 1999, 11 en todo el mundo, incluido el Campeonato de la PGA. Ganó cuatro eventos consecutivos del PGA TOUR para finalizar el año y comenzó el 2000 con dos victorias más para un total de seis seguidas.

En 2000, Woods ganó 11 eventos, incluidos tres majors profesionales en el mismo año, y también se convirtió en el primer jugador desde 1936-37 en ganar el Campeonato de la PGA en años consecutivos. Woods ganó cinco veces, incluido el Masters, en 2001 y ocho veces en todo el mundo. Volvió a ganar cinco veces en el TOUR en 2002 y siete veces en todo el mundo, y fue el principal ganador de premios del TOUR por cuarto año consecutivo.

Tiger Woods, una vida llena de éxitos

Trump otorgó en el 2019 una medalla a Tiger Woods, lo llamó una “verdadera leyenda”.

Ganó un total de 20 veces desde 2003-06, lideró la lista de ganancias del TOUR dos veces y capturó cuatro majors. Woods se unió a Nicklaus como el único jugador en ganar el Grand Slam dos veces. Su emotiva victoria al año siguiente en el British Open en Royal Liverpool se produjo dos meses después de la muerte de su padre. Ganó el Campeonato PGA de 2006 por cinco golpes en Medinah CC, el mismo lugar donde ganó el evento en 1999.

Comenzó 2007 con su séptima victoria consecutiva en el PGA TOUR y terminó el año con un total de siete victorias oficiales, incluido un segundo campeonato PGA consecutivo. En 2008, ganó cuatro de los seis eventos del PGA TOUR, incluido su 14° major en el US Open, su último evento del año antes de la cirugía de rodilla que terminó la temporada, además del Dubai Desert Classic, y terminó segundo en la lista de ganancias del TOUR en solo seis arranques.

En su gran victoria en Torrey Pines, Woods hundió un putt para birdie de 12 pies en el hoyo 72 para forzar un eventual desempate de 19 hoyos, empatado en par par 71 después de 18 hoyos, al día siguiente. Más tarde reveló que había jugado el torneo con una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda y una doble fractura por estrés en la misma pierna.

Tiger Woods se convirtió en una leyenda del deporte

Tiger Woods tiene numerosos récords de golf.

En 2009, regresó al círculo de ganadores después de 286 días y terminó el año liderando el PGA TOUR en victorias, serían 6, y dinero, más de 10,508,163 dólares. También ganó su primer torneo en Australia. Capturó tres torneos en 2012 y cinco en 2013.

Sports Illustrated seleccionó a Woods como el Deportista del Año de 1996 y 2000, el primero en ganar el premio más de una vez. L'Equipe, Francia, lo seleccionó como Campeón del Mundo de 2000. Associated Press eligió a Woods como el Atleta Masculino del Año en 1997, 1999 y 2000. Él y Michael Jordan son los únicos atletas en ganar el premio tres veces. Fue elegido Atleta Masculino del Año de ESPY en 1997 empatado con Ken Griffey, Jr., 1999, 2000 y 2001.

Los miembros fundadores de la Academia Mundial de Deportes, al votar por los Laureus Sports Awards, también lo seleccionaron como el 1999 y deportista mundial del año 2000. En 2008 Businessweekhizo de Woods el número 1 en The Power 100 para las personas más influyentes en los deportes. En 2009 fue seleccionado AP Atleta de la Década. Woods recibió 56 de los 142 votos emitidos por los editores de AP en todo el país. También fue incluido en el Salón de la Fama del Atletismo de Stanford.

Woods fue seleccionado como el Jugador del Año 1997, 1999, 2000-2003, 2005-2007, 2009, 2013 por el PGA TOUR, Premio Jack Nicklaus, y la PGA of America y por la Golf Writers Association of America en 1997, 1999 , 2000-2003, 2005-2007, 2009. Sus promedios de puntuación ajustados en 2000 y 2007 de 67,79 golpes fueron los más bajos de su historia y le valieron el premio Byron Nelson en el PGA TOUR y el Trofeo Vardon de la PGA of America. También tuvo un promedio de anotaciones real en 2000 de 68.17, rompiendo el récord de Nelson de 68.33 en 1945.

Escándalos que impactaron la reputación de Tiger Woods

Woods chocó su costo carro, valuado en más de 1 millón de pesos, contra una boca de agua y un árbol fuera de su casa.

La vida personal de Woods parecía igualmente envidiable, con una esposa amorosa y dos niños pequeños viviendo en una enorme mansión de Florida. Todo resultó en una imagen pública más cercana a un "semidiós infalible" que a un atleta profesional, lo que a su vez hizo que los eventos del 27 de noviembre de 2009 y las revelaciones posteriores fueran tan impactantes para el público.

Días antes había habido informes en el National Enquirer de que Woods había tenido una aventura con el gerente de un club nocturno de Nueva York, pero los titulares de los tabloides sobre sus problemas realmente despegaron cuando salió de la entrada de su casa en el área de Orlando a las 2:30 en la mañana del 27 de noviembre. Condujo su Escalade 2009 contra setos y un árbol en el jardín de un vecino antes de estrellarse contra una boca de incendios, causando graves daños en la parte delantera de la camioneta.

La colisión fue lo suficientemente fuerte como para despertar a su esposa, Elin Nordegren, que salió corriendo de la casa. Ella rompió la ventana trasera de la camioneta con un palo de golf, arrastró a su marido a la calle, y luego se sentó con él mientras entraba y salía de la conciencia, la boca ensangrentada, envuelto en mantas proporcionadas por los vecinos.

Tiger Woods y sus nuevas aventuras sentimentales

La declaración terminó teniendo el efecto contrario, en gran parte porque el mismo día en que la publicó, Us Weekly publicó un informe que sugería que Woods tuvo una aventura con otra mujer. Eso llevó las acusaciones de aventura en ese momento a dos: Rachel Uchitel, la gerente del club nocturno identificada por el National Enquirer, y Jaimee Grubbs.

Uchitel inicialmente negó el informe del Enquirer, pero la historia llegó con un mensaje en el correo de voz de Grubbs que supuestamente fue dejado por el golfista. Grubbs, que tenía 24 años en ese momento, dijo que habían tenido una aventura de 31 meses y que Woods estaba tratando desesperadamente de borrar cualquier evidencia de ello.

Grubbs hizo todo lo contrario: durante los próximos meses, revelaría montones de mensajes de texto sucios que supuestamente intercambió con Woods. Su predisposición inspiraría a más de media docena de mujeres a contar historias de citas sexuales con el golfista más famoso del mundo. Los detalles se difundieron en las portadas de los tabloides de todo el mundo, las apasionantes historias de camareras de cócteles y modelos crearon un retrato de un hombre que buscaba experiencias ilícitas durante su tiempo en la carretera.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.