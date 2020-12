Tiago Ramos expareja de madre de Neymar, es apuñalado en Cancún

A través de redes sociales se filtró una historia de la cuenta de Instagram de Tiago Ramos, quien fuera novio de la madre de Neymar, futbolista del París Saint Germain, acusando a unos hombre que lo habían apuñalado en un restaurante de Cancún, Quintana Roo quien advirtió que regresará a México a tomar cartas en el asunto.

En una historia de Instagram, se aprecia a Ramos con el cuello ensangrentado, quejándose de la sucedido, diciendo que se va de México. Explicó que llegó al restaurante y pidió un corte de carne, argumentando que no hizo absolutamente nada y que lo agredieron por la espalda, pero que tiene el numero de los responsables y que tomará cartas en el asunto, se presume que en el altercado estuvo con la madre del futbolista.

El incidente fue la semana pasada

Algunos medios de Brasil apuntan que el modelo y ex padrastro de Neymar no quiso usar un cubrebocas. Tiago y Nadine Goncalves madre del futbolista se dirigieron de viaje a Cancún, México, con el fin de darse una nueva oportunidad para su relación. Sin embargo, no todo salió bien, pues fue en este lugar en el que supuestamente fue atacado el modelo.

Cabe mencionar, que Tiago Ramos llegó a ser futbolista, pues militó en el Ferroviario de Fortaleza de la Serie C del Brasileirao; pero mejor decidió meterse de lleno a los eSports, y actualmente pertenece a 4k Easy Game, uno de los más famosos grupos de Brasil. El gamer quien también presume en sus redes sociales su gran aspecto físico, es un amante del gimnasio, y gracias a los miles de seguidores que tiene, este influencer ha llegado a compartir parte de sus rutinas de ejercicio.

Fue en la semana pasada cuando Tiago y Nadine se dirigieron de viaje a Cancún, México, como una nueva oportunidad para su relación.

Tiago Ramos y Nadine Goncalves se conocieron el pasado mes de febrero en el cumpleaños de Neymar quien ocasionalmente el modelo estuvo ahí como un invitado de uno de los chefs, ahí intercambiaron números y el joven de 22 años posteriormente se fue a vivir a la mansión de la mujer de 52 años apunta el Diario Extra de Brasil.