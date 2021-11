¿The Undertaker podría participar en una lucha más en WrestleMania 2022?

The Undertaker, una de las leyendas de la WWE, se retiró oficialmente de la lucha libre en noviembre de 2020. Pero ahora, a casi un año de haber tomado esa decisión el luchador también conocido como “The Deadman” ha informado que sigue pensando en algún día regresar, aunque sabe que su participación no sería la esperada.

El también actor hizo esta confesión durante una entrevista con Dallas Morning News, cuando le preguntaron si le gustaría hacer una aparición en el WrestleMania 38 que se realizará por primera vez después de años, en su natal Texas, en Estados Unidos, en abril de 2022.

“Creo que está siempre en mi mente y en mi corazón, y especialmente habiendo una WrestleMania aquí en el AT&T Stadium es… Hombre. Pero estoy en un punto donde físicamente, no puedo actuar a alto nivel”, expresó The Undertaker quien se retiró de la lucha libre y actualmente tiene 56 años de edad.

The Undertaker considera que no ofrecerá el show que todos esperan

El luchador profesional sabe que por su edad, ya no podría dar un espectáculo como antes/Foto: Upsocl

El luchador profesional y también actor explicó que aunque sí quisiera regresar al ring, sabe que su show no sería el que sus fanáticos esperan: “Quiero decir, podría salir ahí fuera y apañar algo y sacar adelante un combate. Pero no puedo darle a la gente lo que espera a estas alturas”, detalló.

“Cuando ves a Undertaker, pagas dinero para ver a ese tipo luchar. No puedo cumplir físicamente con las expectativas de la gente... La pasión, obviamente, sigue ahí. Creo que siempre estará ahí. Es solo el lado físico... Ha llegado mi hora, mi hora se ha ido”, agregó la ex estrella de la WWE.

Aunque al tener The Undertaker una gran historia en la lucha libre, considera que aún podría dar la sorpresa de volver, pero no está seguro: “Esta es la WWE y pasan cosas, nunca se sabe. Pero sé que mi tiempo ha pasado y es hora de que estos jóvenes den un paso al frente y tomen el control y nos lleven a donde vamos”, explicó.

¿Cuál fue la última actuación de The Undertaker?

AJ Styles fue el último rival de Undertaker/Foto: La República

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la última vez que vimos al luchador también llamado “The Phenom” sobre el ring fue en su enfrentamiento contra AJ Styles en WrestleMania 36 en marzo de 2020.

Al poco tiempo, The Undertaker cuyo nombre real es Mark William Calaway, informó que ya no volvería a participar, ya que a pesar de que admite que aún tiene la capacidad para luchar, considera que ya no está al nivel de otros luchadores y de lo que el público quiere ver.

