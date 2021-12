The Undertaker es señalado de presuntamente provocar varios despidos en la WWE

Aunque el ex luchador se retiró en 2020, sigue generando polémica en la WWE/Foto: RPP

The Undertaker es considerado una de las grandes leyendas en el mundo de la lucha libre profesional, gracias a los grandes espectáculos que presentó en sus 30 años de trayectoria en el cuadrilátero. Sin embargo, ahora ha estado envuelto en una nueva polémica.

Y es que el luchador Terry Brunk famoso por su nombre artístico “Sabu” afirmó que su ex colega tenía el poder hacer despedir a otros luchadores. "A mi me gustan los luchadores contundentes y The Undertaker era muy ligero”, aseveró Sabu en una entrevista con The Hannibal TV.

“Lo peor es que él tenía el poder de hacer que te despidan, si es que eras tú muy rudo con él", declaró sobre The Undertaker, quien se retiró de la WWE en junio de 2020, como te informamos en La Verdad Noticias.

Sabu arremete contra The Undertaker

Sabu no estaba conforme con lo que hacía Undertaker/Foto: Mundo Deportivo y Planeta Wrestling

Sabu, quien también se retiró de la lucha libre en noviembre de este año, parece que no tenía una buena relación con el ex luchador cuyo nombre real es Mark William Calaway. Además, insinuó que Undertaker no era la única “estrella de WWE” que podría provocar despidos:

“Los mejores de la WWE, si eres demasiado rígido con ellos, definitivamente harán que te despidan”, reveló Sabu. A pesar de las controversiales declaraciones, The Undertaker aún no ha emitido una respuesta.

The Undertaker está disfrutando su retiro

Mark William Calaway no ha dado una respuesta a las acusaciones en su contra/Foto: Cuartel del Metal

El ex luchador profesional también llamado “The Deadman” habló recientemente de cuántas cirugías necesitó a lo largo de su carrera, y cómo ha estado disfrutando de su vida desde su retiro hace más de un año.

No obstante, The Undertaker también mencionó que quería ser mentor de jóvenes talentos de la WWE, aunque por ahora, seguirá alejado del cuadrilátero. Sin embargo, hace unos meses se rumoró que el apodado “The Phenom” podría tener una aparición especial en WrestleMania 2022, pero esto aún no ha sido confirmado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!