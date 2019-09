The Best: Todo listo para conocer al mejor jugador de la Temporada 2018-2019.

La tarde de este lunes se dará a cabo la ceremonia de la entrega del premio The Best de la FIFA al mejor jugador del año, gala que por primera ocasión se realizará en el Teatro La Scala de Milán. Recordar que la terna nominada para el premio mencionada está conformada por el astro argentino del Barcelona, Lionel Messi, el atacante de la Juventus, Cristiano Ronaldo y el zaguero central del Liverpool, Virgil Van Dijk.

La ciudad lombarda, que sustituyó este año a Londres, sede de las últimas dos ediciones, se convierte por una noche en la capital del fútbol mundial al recibir a los mejores futbolistas de la temporada 2018-2019, en donde además la FIFA igualmente estará eligiendo a la mejor jugadora, al mejor entrenador y entrenadora.

Todo listo para la gala del premio The Best de la FIFA

El principal candidato a llevarse el premio The Best de la FIFA, es el central holandés Virgil Van Dijk, luego de conquistar en Madrid la sexta UEFA Champions League con el Liverpool y además de llevarse el premio en el pasado mes de agosto de la UEFA como el mejor jugador del año.

En la temporada pasada el premio The Best fue conquistado por el mediocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, quien para este año no quedó en la terna que peleará por dicho premio.

Antes de que el futbolista croata alzara el premio The Best al mejor jugador de la temporada, el astro lusitano Cristiano Ronaldo, se alzó con dos premios consecutivos (2016 y 2017).

Horario y dónde ver en vivo la gala del premio The Best de la FIFA:

Fecha: Lunes 23 de septiembre de 2019.

Horario: 12:30 horas del centro del país.

Transmisión: En vivo por televisión de paga en ESPN.

