¡Terrible! jugador de cricket golpea a su pareja, ella publica las fotos

"Solía ​​trabajar en Starbucks y él se sentaba afuera y me veía. Sabía que estaba mal seguir en una relación con él, pero siempre me dijo lo que quería escuchar: 'lo siento' 'no volverá a suceder'".

"Estuve con él cinco días antes de que me atacara de nuevo", detalló la mujer. EL DÍA DEL ATAQUE Aquella noche del 1 de mayo Greaves, de 23 años, había tomado de más junto a sus compañeros de equipo tras salir victoriosos de un encuentro. Decidió subirse al auto, a pesar de tener casi el doble del límite de alcohol. Al salir del bar "Boot and Shoe Inn", y ya arriba del automóvil, Lauren Richmond trató de detenerlo pero éste reaccionó con repetidos puñetazos mientras ella pedía ayuda a gritos. Sufrió múltiples cortes y moretones durante el ataque que solo terminó cuando ella pudo salir por la ventana. Hace pocos días Lauren logró llevar su caso a juicio en la Corte de Magistrados de Kirklees: "Lo más importante para mí fue que él lo admitiera después de todo este tiempo. Significó el cierre para mí". El jugador de cricket abonó USD 326, fue sentenciado a 180 horas de trabajo no remunerado, se le prohibió conducir durante 20 meses y recibió una orden de restricción. Al momento de revivir el ataque se lamentó: "Fue asqueroso. Era vil. Ni siquiera podía reconocerme en el espejo. Todavía tengo pesadillas. Si salgo por mi cuenta, sigo temiendo que vaya detrás de mí".