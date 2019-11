'Terrible' Morales ARREMETE contra el 'Canelo' Álvarez (VIDEO).

'Terrible' Morales ARREMETE contra el 'Canelo' Álvarez.

A lo largo de la carrera del peleador tapatío Saúl Álvarez se le ha cuestionado mucho el tipo de contrincantes a los que se ha enfrentado, por ello ahora Érik ‘Terrible’ Morales cuestionó de forma contundente lo que ha sido la historia en el mundo del boxeo del ‘Canelo’.

El excampeón mundial puso como gran ejemplo lo que será la pelea del ‘Canelo’ Álvarez en contra del ruso Sergey Kovalev, al que reconoce como un gran Campeón Mundial; pero que ya está en la recta final de lo que es su carrera en el boxeo.

“Ha peleado con grandes nombres al final de sus carreras. Shane Mosley al final de su carrera, Miguel Cotto al final de su carrera, Kovalev al final de su carrera, con [Gennadiy) Golovkin, ya está grande y ha estado esperando a que se deteriore. No es un reproche, pero es algo que la gente ve. Lo que sí es que cada vez que sube lo hace de una manera íntegra, bien entrenando, bien corrido y cada quien tiene lo que hace”, expresó Érik ‘Terrible’ Morales.

Morales también hizo referencia a lo desconocido que es para los mexicanos Kovalev, aunque si bien no lo demerita, sí hizo hincapié en la fortaleza del ruso y además dijo que todos estaban esperando el tercer pleito con GGG.

“La gente siempre está esperando algo de él y parece que las peleas de Canelo, a lo largo su carrera, no son tomadas en cuenta al 100 por ciento. La gente y yo esperábamos que se diera la pelea contra GGG y escoge a un rival que para muchos ya está grande, ya está viejo y no le presentaría competencia. Sí es más grande, sí es más fuerte y la gente de México no conoce a Kovalev. Yo puedo decir que es más grande, más fuerte y que es campeón del mundo y tiene atributos. Kovalev ya está muy lastimado”, añadió.

Morales se va con todo contra el 'Canelo' Álvarez

El ‘Terrible’ Morales aseguró en la entrevista que cuando él peleaba lo hacía pensando en enfrentar a los mejores exponentes de su peso y dejó de lado las cuestiones económicas; por ello cree que la carrera de Álvarez podría estar en tela de juicio a la hora de hacer la lista de los mejores mexicanos de la historia.

“Peleaba con el 1 o 2 del mundo y también entiendo que esto es un negocio. Ahora es una administración que hacen de la carrera y si así hubiera sido hubiera hecho diferente mi carrera. Al final de tu carrera debes de preguntarte ¿cómo quieres que te recuerden? Y las preguntas y críticas a Canelo han sido constantes y es por el tipo de rivales que escoge. Con mi persona y algunos otros escogíamos a los mejores, yo escogía al mejor de cada división y no les daba tanta vuelta. Decía que si era el mejor me lo pusieran”, aseveró.

Para concluir sus declaraciones, Morales mencionó que la afición mexicana se encargará de acomodar al final de la carrera del ‘Canelo’ Álvarez su posición en la historia de los pugilistas aztecas.

“La gente será quien pone y marca a cada boxeador en la historia. Ni yo mismo sé en qué parte de la historia estoy y podría decir que estoy entre los mejores cinco, pero todo es de gustos y la gente decide y quizá para ellos puedo estar en el último lugar. Además Canelo no ha terminado su carrera y para hacer un balance debemos esperar a que termine”, concluyó.

