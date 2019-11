Terremoto “tiembla” en las Vegas por su cuarta conquista

Leo Santa Cruz, el famoso “terremoto” hizo temblar en las Vegas, en una pelea mundial donde logró coronarse como campeón Superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo.

Santa Cruz, venció por decisión unánime a Miguel ‘Michoacano’ Flores la noche del sábado en Las Vegas, en una pelea difícil para el “terremoto” en donde se observó en cada momentos hubo amarres por ambos púgiles y cortes que se notaba a simple vista en el rostro de ambos contrincantes.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

El famoso “terremoto” hizo temblar en las Vegas por su cuarta corona mundial

El Excampeón mundial de peso Gallo, Supergallo y Pluma, Santa Cruz partió como favorito para ceñirse el fajín Superpluma ante un ‘Michoacano’ Flores que pretendía conquistar su primera faja mundial.

"Pero tengo que ser sincero, a mi no me gusta dar pretextos, pero esta noche no me sentí como yo. No me sentí igual y tendré que volver al gimnasio para mejorar y entrenar fuerte, reconoció Leo Santa Cruz, luego del combate en la Vegas.

Buscará subir otra categría para el proximo año

Agregó que ahora buscará enfrentarse al boxeador estadounidense, Gary Russell Jr quien ostenta el título de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo desde el 2015.

Te Puede Interesar: Andy Ruiz: Un día en la vida el campeón de pesos pesados (VÍDEO)

El terremoto ahora ostenta cuatro campeonatos mundiales

El terremoto ahora ostenta cuatro campeonatos mundiales y se ha convertido en uno de los boxeadores mexicanos más importantes a nivel mundial.

Cabe mencionar que en la historia del boxeo mexicano sólo cuatro peleadores habían logrado coronarse en cuatro diferentes divisiones. Érik ‘Terrible’ Morales fue monarca Supergallo, Pluma, Superpluma y Superligero. Juan Manuel Márquez fue titular Pluma, Superpluma, Ligero y Superligero, Jorge Arce fue campeón Minimosca, Mosca, Supermosca, Gallo y Supergallo, y Canelo Álvarez logró fajas en peso Superwelter, Mediano, Supermediano y Semicompleto.

Santa Cruz no descartó seguir los pasos de su compatriota Saúl “el canelo” Álvarez quien subió de categoría para conquistar el título mundial semicompleto. Pero por lo pronto se mantendrá en la división de las 130 libras.

Únete a nosotros en Instagram