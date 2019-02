Termina racha de James Harden con juegos de 30 puntos.

El basquetbolista James Harden terminó con su racha de anotar 30 puntos o más por partido, terminando la noche de ayer con solamente 28 puntos; en el encuentro que su equipo venció 119-111 a los Hawks de Atlanta.

El basquetbolista de los Rockest de Houston se dijo contento de concluir la racham ya que no estaba en su mente igualar la marca de 65 encuentros consecutivos haciendo arriba de 30 puntos por Wilt Chamberlain.

“Sí, me siento bien. Esto era agradable, pero yo sabía que no iba a romper el récord”, dijo Harden antes de marcharse entre risas.

En dicho juego Harden intentó un tiro de media cancha al finalizar el encuentro cuando faltaba 23 segundos. La última ocasión que James terminó con menos de 30 puntos fue el 11 de diciembre contra Portland y obtuvo 29 unidades en aquel duelo.

Cabe mencionar que a lo largo de la racha de Harden de 29 años, llegó a 50 puntos en cuatro ocasiones, incluida la del 23 de enero cuando sumó 61 puntos en la victoria ante los Knicks.

El pasado sábado la estrella del equipo tejano se perdió el duelo en donde Houston derrotó a Golden State por una lesión en el cuello.

“Fue la primera vez que pude mover el cuello desde hace unos días, así que me sentí bien por salir y moverme. No había hecho realmente ningún movimiento. Ni siquiera entrené. Me había sentido mal de verdad”.