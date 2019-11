Tensa discusión entre Maradona y “Gata” Fernández

Un cruce picante se dio al final del primer tiempo entre Diego Maradona y Gastón Fernández. El técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata fue a cuestionarle al capitán de Estudiantes el hecho de haberse tirado en el área en una jugada en la que el Pincha reclamó penal, y el diálogo fue fuerte:

Tensa discusión entres el "pelusa" y Gastón

-Diego Maradona: ¿Qué te hacés el guapo? ¿Qué te hacés el guapo? ¿Saltás un metro así y ahora te hacés el guapo?

-Gastón Fernández: Ah, sí, ¿y vos? ¿Te gustan las cámaras?

-DM: Andá a decirle a... (Lo interrumpe Gastón Fernández)

-GF: Te gustan las cámaras, dejá... (Se va para el vestuario)

-DM: ¡Saltá, canguro! ¡Canguro hijo de puta!

TE GUSTA LA CÁMARA. pic.twitter.com/u5NXhyq5Lo — Fan de Desábato (@fandelchavito) November 2, 2019

Después del partido la historia siguió. Si bien el jugador de Estudiantes, feliz por el triunfo 1-0, intentó bajar la tensión al decir que no tenía la estatura suficiente como para pelearse con Maradona, del otro lado el DT del Lobo seguía enojado por el cruce inicial.

�� Gastón Fernández: "El clásico es especial. Hicimos un partido bárbaro y nos llevamos los tres puntos. No nací en el club, pero me adoptaron y cada día llevo con orgullo la historia que me tocó hacer. Por suerte le seguimos dando alegrías a la gente"



�� https://t.co/VknnBrC6vj pic.twitter.com/OIdBsJ7Cba — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 2, 2019

“Son cosas del partido. Todos fuimos jugadores, Diego también. No estoy a la altura de pelearme con Maradona. Que quede en la cancha, nada más”, dijo Fernández y le ofreció disculpas a Maradona, que no lograba bajar un cambio. Y no conforme con eso, aceleró: "Cuando vos estabas en los huevos de tu papá, yo estaba en las cámara boludo. Entonces no me vengas a forrear. No me boludees", le devolvió.

