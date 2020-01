Tenista es vetado de por vida por arreglo de partidos

Terrible noticia para el deporte blanco, luego de que el brasileño Joao Olavo Soares de Souza fue suspendido de por vida y multado con una fuerte cantidad de 200 mil dólares por la Federación Internacional de Tenis luego de ser declarado culpable de amaño de partidos y corrupción. Así lo dieron a conocer la mañana de este sábado.

Quien mandó el comunicado fue la Unidad de Integridad del Tenis en donde dieron a conocer las sanciones después de una audiencia celebrada hace unas semanas en Londres. El deportista brasileño de 31 años había sido suspendido de manera temporal, ya que las investigaciones arrojaban que mantendría algunos encuentros amañados.

Joao Soares fue culpable de toda investigación

Richard McLaren el agente anticorrupción declaró culpable a Souza

De acuerdo a la investigación de la unidad de integridad reveló que entre 2015 y 2019, el ya dos veces campeones del Abierto de Australia estuvo involucrado en un amaño de partidos en de los torneos Challenger de la ATP y en los torneos Futures de la federación en Brasil, México, Estados Unidos y República Checa. Torneos en los que desafortunadamente habría quedado ganador o entre los mejores 10 tenistas.

Richard McLaren el agente anticorrupción declaró culpable a Souza de los cargos, y de no reportar enfoques corruptos, de no cooperar con una investigación, incluido destruir evidencia, y de pedir a otros jugadores que no hicieran su mejor trabajo.

El deportista brasileño de 31 años había sido suspendido de manera temporal

Su mejor clasificación a nivel individual la alcanzó el 19 de agosto de 2011 al llegar al puesto N-° 84 según la ATP. En dobles llegó al puesto N-° 70 el 7 de enero del año 2013. Hasta el momento ha logrado 13 títulos de la categoría ATP Challenger Series, 7 en individuales y 6 en dobles. En la Copa Davis en el 2012 fue participante del Equipo de Copa Davis de Brasil. Tiene en esta competición un récord total de partidos ganados/perdidos de 1/1.

